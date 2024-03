Cuando en 20 años necesites un plomero, sólo encontrarás influencers y creadores de contenidos

Cuando en el hogar aparece una filtración de agua en el lugar menos deseado, cuando la humedad se hace presente en una pared o cuando un caño o una canilla comienzan a perder agua nos acordamos de ellos, de esos héroes anónimos que aparecen para resolver el problema.

Los plomeros desempeñan un papel fundamental para garantizar que los sistemas de cañerías funcionen correctamente, lo que es esencial para la comodidad y salud de nuestros hogares y lugares de trabajo, ya que nos permiten desde bañarnos, cepillarnos los dientes, cocinar y regar nuestras plantas entre otras cosas.

Uno de sus héroes más representativos es Mario, el personaje de videojuegos de Nintendo que también tiene su película, que junto a su hermano menor Luigi se embarcan en las más divertidas aventuras dentro la plomería y también fuera de ella.

Hay algunas otras personalidades conocidas que, aunque no son necesariamente famosas por ser plomeros, tienen experiencia en la materia: Michael Caine, que antes de convertirse en un renombrado actor trabajó como plomero y soldador, y Ozzy Osbourne, quien trabajó como aprendiz de plomero antes de dedicarse por completo a la música.

El Día Mundial de la Plomería es una iniciativa establecida en el año 2010 por el Consejo Mundial de Plomería y se celebra en todo el mundo el 11 de marzo.

El día tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la plomería y los plomeros en la protección de la salud pública y en mejorar el acceso a agua limpia e instalaciones de saneamiento.

En ese marco, Amanco Wavin, la empresa de construcción e infraestructura de Orbia, realizó un relevamiento, a modo de reconocimiento, para indagar en las inquietudes y opiniones acerca de un trabajo que muchas veces no se considera fundamental hasta que se transforma en indispensable y urgente.

El relevamiento incluyó la opinión de más de 200 plomeros en todo el país y determinó que continúa siendo una profesión netamente masculina, que se consideran reconocidos y bien pagos y que en su mayoría se volcaron hacia esta profesión por iniciativa propia.

“Como empresa vinculada al sector nos pareció interesante conocer un poco más acerca de sus opiniones e inquietudes en el marco de la celebración del día de la plomería”, explicó Víctor Guajardo, gerente general de Amanco Wavin Argentina.

“Según los datos del estudio, y como empresa del rubro de la construcción, creemos que hay que fomentar la plomería en los jóvenes y también entre las mujeres buscando una mayor diversidad en el sector, pero también pensando en el futuro y atendiendo a sus necesidades”, agregó.

¿En qué rango etario se ubican los plomeros?



El chiste acerca de que cuando en 20 años necesites un plomero sólo encontrarás influencers y creadores de contenidos puede llegar a ser cierto ya que prácticamente no se registran plomeros entre los 18 y los 25 años.

La mayoría los encontramos entre los 46 y 55 (41 %), entre los 36 y 45 (24,7 %) y entre los 26 y 35 (13,4 %), y es claramente una profesión netamente masculina ya que el 97,8 % son hombres. Teniendo en cuenta este panorama... ¿Los tutoriales de YouTube y Tik-Tok son enemigos de los plomeros?

Lo primero que hacemos cuando se nos rompe algo es ver si lo podemos arreglar. Es ahí cuando buscamos algún video en las redes sociales. Claramente no siempre, o casi nunca, es posible solucionar el problema. Y empezamos, si no lo tenemos, a consultar si alguien tiene el contacto de un plomero para recomendarnos. Debe ser por eso que los plomeros no consideran que los famosos tutoriales le quiten trabajo, según opinó el 65,8 %. Sin embargo, un porcentaje no menor (34,2 %) considera a esos videos una amenaza para su trabajo.

Situación económica y vocación



En el marco de un contexto económico complejo que atraviesa el país, la mayoría de los plomeros se sienten perjudicados (casi el 60 %), un 30 % sostiene que no ha sido afectado, en tanto un poco más del 10 % se siente beneficiado.

Un poco más del 70 % considera que su trabajo está bien pago, un 16 % sostiene lo contrario mientras que un 13 % no lo sabe.

Al momento de hablar de la vocación un 84,4 % eligió el trabajo como vocación, mientras que sólo un 15,6 % lo hizo por necesidad.

¿Cuáles son las herramientas más importantes en el kit básico del plomero?



Según los consultados, estas son algunas de las herramientas básicas que debería incluir el kit del plomero. En base a ello y relevando algunos precios, se llegó a la conclusión de que para contar con una caja de herramientas muy básica se debería pensar mínimamente en algo más de 300 mil pesos.

-Llave Stillson: entre 75 mil pesos.

-Llave inglesa: a partir de los 15 mil pesos.

-Pinza: a partir de los 13 mil pesos

-Cortatubos: a partir de los 7 mil pesos

-Taladro: a partir de los 55 mil pesos

-Sopapa: a partir de 2500 pesos.

-Termofusora: a partir de los 70 mil pesos

-Juego de destornilladores: a partir de los 17 mil pesos.

-Soplete: a partir de los 27 mil pesos.

-Caja de herramientas: a partir de los 15 mil pesos (según material).

¿En qué época del año se genera mayor trabajo? ¿Y qué tipo es el más frecuente?



Si bien no tienen diferencias muy marcadas en cuanto a las estaciones del año y su trabajo, el invierno se presenta como el momento del año con mayor demanda laboral. Le siguen la primavera y otoño y verano prácticamente iguales en cuanto a porcentajes relevados.

Si bien la mayoría de la gente cree que el principal trabajo de un plomero es arreglar canillas, cambiar cueritos o destapar cañerías, la investigación confirma que no es así. Lo más común en el trabajo diario son las instalaciones de cañerías en viviendas o edificios nuevos, seguido de la renovación de las mismas, reparación de pérdidas y fugas y por último las destapaciones.

Los lugares en donde trabajan con más frecuencia son las casas (95 %), seguidos de los departamentos (66 %), countries (25 %) y finalmente las oficinas (15 %).

A pesar de que un 60 % admite realizar capacitaciones de forma frecuente, este es un tema que representa un desafío para el sector y para la sociedad. Como conclusión, “en la actualidad, nos encontramos con el desafío de no contar con una matrícula en plomería en el país, como sí ocurre en el caso de los gasistas”.

“La carencia de profesionales debidamente cualificados no sólo afecta la disponibilidad de servicios de plomería confiables, sino que también resalta la necesidad de medidas proactivas en la promoción de la formación y la regulación efectiva”, finalizó Guajardo.