Caputo prometió inflación “a la baja” y “competencia de monedas”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, exteriorizó su optimismo en cuanto a la “baja de inflación”, al plantear que “va a suceder más rápido de lo que muchos creen”.

“De hecho, ya sucedió, lo que pasa es que el índice no lo refleja. La inflación ya está corriendo a niveles de un dígito en general. En alimentos en la tercera semana de marzo se plancharon. Soy más optimista porque la mayoría de los precios relativos ya los hemos corregido”, aseguró.

En cuanto a la reunión que mantuvo con las principales cadenas de supermercados, reveló en declaraciones a LN+ que habló de “precios exagerados”, y que deberían empezar a bajar, en parte, por abrir la importación a productos de la canasta básica.

“¿Cómo va a ser raro que me junte con los formadores de precios? Me preocupo y me ocupo de los precios. Si veo precios fuera de lo que deben ser me voy a preocupar, pero no voy a intervenir el INDEC para hacerle creer a la gente que la inflación es más baja o poner Precios Cuidados. Los hacemos competir”, se diferenció.

“A los empresario los escucho y me reconocen que apreciaron sus productos teniendo en cuenta una situación económica mucho peor. Hoy no los corrigen. Ponen promociones de 2x1 que no lo capta el índice de precios. Es una observación de la realidad. Ahora lo están cambiando y para darles un envioncito abrimos más importaciones a la canasta básica, para que sienta la presión que si no lo bajan van a venir productos importados que los reemplazarán”, reforzó el titular del Palacio de Hacienda.

Luego indicó que “lo que más le podemos garantizar es que no nos vamos a desviar del curso. Ni 10 centímetros. Nunca vi a alguien con tanta convicción” como Javier Milei.

“Lo ideal sería avanzar con el apoyo del Congreso y los gobernadores, pero mejor es no transar con la política, y no tener que aumentar el gasto para financiarlo con deuda o emisión, la alternativa es seguir por el curso que vamos, ir con la gente, eventualmente sin la política”, acotó.

Por otra parte, reiteró que la intención del Gobierno es “sacar el cepo cuando estemos seguros de que no hay riesgo para los argentinos” y enumeró una serie de paso previos a esa decisión.

“Antes de eso hay que recomponer el balance del Banco Central. La otra opción es que lleguen nuevos fondos para capitalizar al Banco Central; ese sería una especie de atajo que vamos a explorar”, precisó Caputo.

Finalmente, mencionó que “la dolarización es una última etapa. En principio hay que empezar a crecer, en lo posible desregulando. La primera etapa es la competencia de monedas. Ambas la vamos a hacer cuando estemos listos; no vamos a exponernos a sobresaltos”.