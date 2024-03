“Vladimir”, a la medida de Daniel Aráoz

El jueves 11 de abril llega a las salas comerciales la película Vladimir, una película de Martín Riwnyj con actuaciones de Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Marcelo Melingo, María Eugenia Rigon y Mariela Pizzo.

El film sigue la historia de un grupo de artistas plásticos que disfrutan de la vida y la diversión en el atelier del artista Vladimir.

Sin embargo, una tragedia los llevará a sumergirse en un oscuro viaje de redescubrimiento. Con tintes de thriller psicológico, Vladimir se destaca por su fusión con otros géneros como la comedia negra, explorando temas profundos como la vida después de la muerte.

Vladimir, un destacado artista plástico, se sumerge en una profunda transformación luego del fallecimiento de su mejor amigo, Raulito.

Esta trágica pérdida desencadena en él una explosión creativa, impulsándolo a pintar numerosas obras maestras mientras guarda oscuros secretos para mantener su inspiración. Sin embargo, la llegada inesperada de una niña a su vida lo obligará a cuestionar sus valores y propósitos, llevando a Vladimir a emprender la creación de su obra maestra final.

El elenco se completa con Germán Baudino, Enrique Dumont, Stefanía Koessl, Diego Alonso, Mimí Ardú, Matías Apóstolo, Douglas Vinci y Alma Bagnato.

“La mayor parte de mi vida la he dedicado a pintar, dibujar y crear. Desde muy temprana edad, supe que quería dedicarme al arte y la escritura. A medida que pasó el tiempo, esta pasión se fusionó con mi interés por el cine. Durante mis años en Bellas Artes, me inspiré en artistas como Rómulo Macció, Marta Minujín y Pérez Célis, así como en cineastas como Martin Scorsese, Federico Fellini y Terrence Malick”, dice el director.

Y resalta: “Hoy, como artista plástico y director de cine, me embarco en un proyecto ambicioso y diferente a todo lo que he hecho antes. Fusionando la ficción con mi experiencia personal, el relato que deseo contar se nutre de vivencias reales, algunas trágicas y otras cómicas, que he atravesado a lo largo de mi vida como pintor”.

“Todo ello, aderezado con los elementos necesarios para crear una narrativa cautivadora, desde misteriosas muertes hasta apariciones del más allá, da como resultado un thriller psicológico con toques metafísicos y de comedia negra”, completa Riwnyj,