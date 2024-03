Habló la viuda de Rucci: “Militares y terroristas montoneros, todos fueron asesinos”

La viuda de José Ignacio Rucci, Nélida Blanca ‘Coca’ Vaglio, cuestionó los actos realizados este domingo en el marco del 48º aniversario del golpe cívico-militar-eclesiástico y evaluó que “aquí existieron militares y terroristas montoneros. Todos fueron asesinos”.

Vale reseñar que Rucci fue asesinado el 25 de septiembre de 1973, cuando era el secretario general de la CGT, configurando uno de los crímenes políticos más relevantes de la historia contemporánea,

“Todo este sufrimiento no lo hablé ni con mis hijos, lo llevo en el alma. Cuando miraba la televisión y escuchaba las fanfarronadas, las pavadas que decían... era un día para manifestarse, sí, pero en silencio. Porque eso lo sufrimos todos, no una parte. Lástima que se olvidan de lo anterior, que lo han querido borrar. Pero yo no lo puedo borrar. Yo lo viví en carne propia, no hablo por boca de ganso”, confesó la mujer.

En igual tono, recalcó: “Tenía muchas ganas de hablar porque pasé un día terrible. Nunca pude entender por qué se borró la mitad de la historia, por qué en este país se cuenta la historia según la idea política que tengas”.

“Yo tengo 94 años y, gracias a Dios, una buena memoria. Yo viví el terrorismo en carne propia. Ya perdí la cuenta de las veces que tenía que escaparme con los hijos porque me llamaba José y me decía ‘agarrá un poco de ropa y a los chicos y andate para tal lado’”, reveló Vaglio en declaraciones a Radio Mitre.

También dijo que le “duele enormemente que todavía en este país se olvide la mitad de la historia, que no se cuenten las cosas como fueron y que se acuerden solamente de una parte”.

“Espero que haya una persona, un escritor que las tenga bien puesta para contar la historia de nuestro país. Acá vivimos el terrorismo. Aquí no eran montoneros, eran asesinos montoneros. No tenemos que olvidarnos que aquí existieron los militares y existieron los terroristas montoneros. Todos fueron asesinos”, reiteró.

Finalmente, criticó la relevancia que tuvieron exdirigentes Montoneros durante el kirchnerismo: “Los premiaron dándoles puestos en el Gobierno y están viviendo dignamente en el interior y en exterior llenos de plata. A mí mi marido no me dejó plata, pero me dejó el orgullo del apellido, que lo decimos con la frente alta”.