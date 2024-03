El “The Big Finish Tour” llega a Obras

Mr. Big regresa al país en el marco de su gira “The Big Finish Tour”, su formación actual cuenta con los miembros fundadores Billy Sheehan, Paul Gilbert y Eric Martin junto al baterista Nick D’Virgilio.

El show será el día 1 de mayo a partir de las 19 horas en el Estadio Obras (Avenida del Libertador 7395), donde la banda estará interpretando su galardonado álbum Lean into it de forma completa junto a sus más grandes hits. Las entradas ya están a la venta vía Coolco.

Formados en 1988 en Los Ángeles, inmediatamente comenzaron a consolidar su lugar en la historia de la música.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran: “To be with you”(ubicado en el primer puesto de las 100 mejores canciones de Billboard en 15 países durante varias semanas en 1991, impulsando a la banda hacia un gran éxito internacional), “Just take my heart”, “Wild world” (cover de Cat Stevens) y “Alive and kicking”.

Billy Sheehan y Paul Gilbert son reconocidos a nivel mundial, más allá de su trabajo con Mr. Big por el virtuosismo y la técnica con la cual ejecutan sus respectivos instrumentos.

Sheehan se suma en 1985 a la banda solista del cantante David Lee Roth (luego de su paso por Van Halen) con quien grabó tres discos de estudio. Billy también formó parte de los super grupos The Winnery Dogs (junto a Mike Portnoy y Richie Kotzen) y Sons Of Apollo (Mike Portnoy, Derek Sherinian, Jeff Scott Soto y Rob “Bumblefoot” Thal).

En 2021 comenzó su carrera solista y editó cuatro discos hasta la fecha.

Gilbert comenzó a tocar a los 6 años y a los 18 fue contratado como el instructor más joven en el Guitar Institute of Tehcnology (GIT) de Hollywood, gracias a su avanzada técnica con la guitarra y extrema rapidez. En 1985 forma la banda X-Racer con la cual edita cinco álbumes y en 1998 comienza una prolífica carrera solista.