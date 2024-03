La drástica advertencia de un intendente: “En breve la gente no da más”

El intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, tachó de “locura” al ajuste propiciado por el Gobierno de Javier Milei, al tiempo que sostuvo que el “peronismo debe volver a construir una alternativa que llegue a los trabajadores” ya que entre 2019 y 2023 “no estuvimos cerca del laburante y los jubilados”.

En cuanto a las medidas de la administración libertaria, sostuvo que “es una locura lo que están haciendo. No hay antecedente de un ajuste tan brutal. Hay que pensar en el déficit cero, pero hay que pensar que esta la gente en el medio”.

“Acá hubo gran mentira con una estrategia de redes que convenció a la población. Es fácil comprar el discurso de que vas a recortar por la casta, pero la verdad es que cortaron por los jubilados o los pequeños comercios”, disparó el jefe comunal en declaraciones a Página/12.

“Pasó poco tiempo y la gente no ha reaccionado, e incluso muchos hablan de darle tiempo al gobierno. Pero en breve no da más. Hay muchos sin trabajo. Con el ajuste en el Estado nacional no echaron ñoquis. En la oficina de ANSeS echaron a una compañera que iba todos los días que era fundamental por ser abogada dictaminante. En San Vicente, un municipio vecino, la oficina cerrada. En un día se echó al 10 por ciento de los trabajadores de la ANSeS, cuando se venía de un trabajo muy fuerte para que la sociedad tenga más acceso a la política pública”, enumeró.

Así las cosas, juzgó que “la gente no vota esto. La mayoría no es militante político y está muy influenciada por medios tendenciosos y las redes sociales” y además “no se sintió representada por el último gobierno peronista”.

“Tenemos que hacer autocritica porque no estuvimos a la altura. Lo digo como parte del anterior gobierno también. No estuvimos con las expectativas de la gente, pero el peronismo va a tener la capacidad de reconstruirse para el próximo mandato cumplir con expectativas. En el medio, debemos ser una oposición que defienda el Estado, la política pública, y que no se pierdan derechos”, completó.