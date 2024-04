Milei tensa la cuerda con los gobernadores: “No jugaron limpio”

El presidente de la Nación, Javier Milei, reiteró cuestionamientos a los gobernadores y sostuvo que su “gran error” fue hablar con ellos en forma “transparente y honesta”, porque “no jugaron limpio”.

Esta arremetida se da en el comienzo de una semana clave, mientras se prepara el debate por la renovada Ley Ómnibus y la supervivencia del DNU 70/2023 de desregulación económica.

El mandatario expresó en declaraciones a CNN que cuando se incluyó el capítulo fiscal en la primera Ley Bases, luego rechazada en el Congreso, fue “para ayudar” a los gobernadores “a resolver un problema”.

“Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una híper”, bramó el líder libertario.

Así las cosas, reflexionó: “Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio. El problema es que la casta no quiere dejar los privilegios”.

“En los primeros 30 días de gobierno enviamos mil reformas estructurales. Un tercio vía del DNU. Y dos tercios vía la Ley de Bases. El DNU todavía sigue vigente. Es decir, hay algunas partes que están obstruidas por la justicia. Pero el DNU sigue vigente a pesar del rechazo en la Cámara de Senadores, lo cual era esperable”, prosiguió.

Finalmente, resaltó que “no está claro que el DNU no pueda resistir. Nosotros creemos que hay más chances de que resista a que no resista. Pero al margen de eso, la Ley Bases fue aprobada con 144 votos en la Cámara de Diputados. O sea, se ganó la elección por paliza. El problema fue la discusión en particular. Ahí empezaron a degradar lo que era la ley”.