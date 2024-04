Kicillof reiteró su repudio a los “usurpadores” de Malvinas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este martes un acto en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en el Cenotafio Municipal de Pilar, junto al intendente local, Federico Achával, y el presidente de la Federación de Veteranos de la provincia de Buenos Aires, Roberto Gerpe.

🇦🇷 La soberanía no se trata solamente de portar los símbolos nacionales y cantar el himno. Hay que ejercerla homenajeando a los veteranos de Malvinas y sosteniendo el reclamo de manera inclaudicable y con valentía. pic.twitter.com/N4WQMwZLGE — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 2, 2024

En ese marco, el mandatario destacó que “en estos momentos en los que hay nuevamente cierta dirigencia política que apela al olvido para no tener que abordar conflictos con grandes potencias en foros internacionales, el pueblo de la provincia de Buenos Aires está demostrando que va a mantener viva la lucha y que no va a resignar nunca nuestra soberanía en las Malvinas”.

“La soberanía no se trata solamente de portar los símbolos nacionales y cantar el Himno: hay que ejercerla homenajeando a los veteranos de Malvinas y sosteniendo el reclamo de manera inclaudicable, con valentía y pagando los costos que haya que pagar por repudiar a los usurpadores”, enfatizó.

Y remató: “Como hacemos este 2 de abril, vamos a seguir recordando todos los días que las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Junto a @FedericoAchaval, veteranos y familiares homenajeamos a los ex combatientes en el Cenotafio de Pilar.



¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas! 🇦🇷 pic.twitter.com/DX7rsSmmgb — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 2, 2024

El cenotafio de Pilar es un complejo museográfico que cuenta con una réplica del cementerio de Darwin, con 649 cruces que llevan los nombres de los soldados caídos durante la guerra.

“Este día nos permite honrar a los argentinos que, cuando fueron convocados para pelear por nuestra patria, pusieron el cuerpo y el alma en defensa de la soberanía”, explicó Achával.

En tanto, el jefe comunal indicó que “los argentinos tenemos muy claro que para construir un futuro mejor debemos empezar por tomar las causas que nos unen y levantar nuestras banderas”.

Vigilia en el Cenotafio de #Pilar por el 42° aniversario de la gesta de Malvinas 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/ldl2Y8jur9 — Federico Achával (@FedericoAchaval) April 2, 2024

Por su parte, Gerpe señaló que “los excombatientes de Malvinas somos hombres que estamos orgullosos por haber defendido y peleado por nuestra patria y nuestra soberanía”.

Además, reconoció el acompañamiento de la Provincia para que los veteranos puedan jubilarse y expresó: “Todos los estudiantes que nos acompañan aquí son el futuro de nuestro país y quienes seguramente verán flamear de nuevo la bandera argentina en las islas Malvinas”.

🇦🇷 ¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas! 🇦🇷



A 42 años de la guerra de Malvinas recordamos a nuestros veteranos y caídos. Nuestro compromiso con la memoria y el reclamo legitimo de soberanía sobre las Islas es irrenunciable. pic.twitter.com/iBvs9Zlba8 — Carli Bianco (@Carli_Bianco) April 2, 2024

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Transporte, Jorge D´Onofrio; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos; veteranos y familiares; funcionarios locales y estudiantes de escuelas del distrito.