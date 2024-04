El presidente del Centro el Veterano Ex-Combatiente Islas Malvinas de Berisso (CEVECIM), Jorge Di Pietro, destacó que este martes “una vez más rendimos homenaje a nuestros hermanos que permanecen como custodios de la soberanía Argentina en nuestro Atlántico Sur”.

“La reflexión tiene que ver con recordar lo que pasó para no volver a cometer los mismos errores, lamentablemente los argentinos estamos destinados a tropezarnos con la misma piedra, eligieron a un Presidente que idolatra a Margaret Thatcher, un negacionista de los delitos de lesa humanidad”, lamentó en torno al amor profesado por Javier Milei a la exprimera ministra británica.

Además, planteó que “hay una canciller (Diana Mondino) que habla de la autodeterminación de los pueblos, cuando sabemos que las Islas Malvinas las heredamos de España luego de nuestra independencia. Es un enclave colonial usurpado en 1833 por los británicos”.

“Tenemos una vicepresidente negacionista (Victoria Villarruel) que se jacta de ser marinera, pero cuando Javier Milei o la canciller hablan a favor de Gran Bretaña, se calla la boca y no dice nada. Hay un plan sistemático de entrega de la soberanía por parte del gobierno nacional que está más que claro”, añadió Di Pietro en declaraciones a FM Berisso Ciudad.

Por otra parte, recordó que “tuvimos el abandono y olvido de los sucesivos gobiernos. A partir del 2003, cuando se empezó a defender la soberanía, comenzamos a ser visibles los ex combatientes y nos comenzaron a reconocer”.

“Nos mezclaban a los colimbas que fuimos, los que estábamos cumpliendo una carga pública que era el servicio militar y nos llevaron obligados a Malvinas, con los de la dictadura y nos metieron a todos con esa famosa frase de veteranos. Por eso nosotros decimos ex combatientes”, relató

“Con el tiempo pudimos mostrarle a la sociedad que no éramos todo lo mismo, que no teníamos nada que ver con la dictadura, que no comulgábamos con esa dictadura sangrienta, pero que fuimos a combatir contra cuatro enemigos: los británicos, la dictadura, el hambre y el frío. A Malvinas también fue la dictadura, no fue el ejército de San Martín o Belgrano. Nuestra lucha desde el CEVECIM es reivindicar y pelear por la soberanía, siempre por la vía diplomática”, concluyó el dirigente.