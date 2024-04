“La epidemia de dengue es toda de este Gobierno nacional”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reiteró cuestionamientos a la desidia del Gobierno nacional frente a la actual epidemia y sostuvo que una gestión “que comienza sus funciones un 10 de diciembre, y que sabe que va a tener dengue, no puede asumir sin un plan estratégico. Y acá no hubo, ni hay, un plan contra el dengue”.

“¿Qué rol tomó la cartera sanitaria nacional? Ninguno. Lanzó un comunicado diciendo cuestiones que no comparto, pero no hubo ningún trabajo al respecto”, disparó en declaraciones a Página/12.

Asimismo, explicó que “desfinanciaron los centros rectores del noreste y del noroeste, y al desfinanciarlos hay menos vigilancia y menos trabajo de bloqueo de lo que, años atrás, se llamaba Escudo Norte; no pensaron ninguna estrategia respecto a repelentes, ni de otro tipo y no hicieron nada con el avance de la vacuna”.

“No financiaron promotores de salud para fortalecer el trabajo territorial en los municipios y las provincias; no hicieron una campaña municipal para explicar cómo se previene el dengue, cómo son sus fases y cómo se puede acudir para reducir el riesgo de dengue grave; no trabajaron en la previsión de reactivos para hacer diagnósticos en las provincias y no tomaron ninguna medida para fortalecer la atención”, enumeró el titular de la cartera sanitaria de la Provincia.

En este contexto, puso de relieve que “lo que no se puede hacer de ninguna manera, cuando uno gestiona, es decir ‘yo no puedo hacer nada, lo debería haber hecho el anterior’, porque la epidemia es toda de este Gobierno nacional, no del que los antecedió”.

Si bien consideró que “no se debe discutir muchos sobre la vacuna en este momento, porque no están dadas las condiciones para tenerla disponible, y porque distrae el foco principal que es la prevención”, el ministro aseguró que la inmunización Qdenga, del laboratorio Takeda, “es nueva, segura y con bastante eficacia demostrada especialmente en la población joven, que es la más sensible”.