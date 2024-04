Noche de clásicos, noche de INXS

New Sensation vuelve a La Trastienda de San Telmo con el objetivo de recordar y vivenciar los clásicos de la legendaria banda INXS. La cita es este viernes 5 de abril, desde las 20 horas, con localidades a la venta vía TuEntrada.

Este show se remonta al espectáculo presentado en Wembley “Live Baby Live”, transmitido en 1991 y cuenta con un repertorio de emblemáticas canciones como “Suicide blonde”, “By my side”, “Never tear us apart”, “Mystify”, “Disappear”, “Original sin” y “Need you tonight”, entre otros.

Será una perfecta oportunidad para revivir la experiencia INXS en vivo, no sólo su música, sino también su dress code de Wembley 91, las botas negras estilo militar, chaquetas de cuero, remeras de lycra, chupines a raya inolvidables y ese look único de Michael Hutchence, interpretado por Luciano Giri, líder de la banda.

INXS es pop, es rock, es dance, es la música que tiene es increíble exceso de energías, y es la forma que se ha presentado en New Sensation con más de 16 canciones para poder interpretarla y disfrutarla.