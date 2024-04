Uñac pidió “mea culpa” y “renovación” en el PJ

El senador nacional del PJ por San Juan, Sergio Uñac, sostuvo que los gobernadores “van a tener un enorme desafío que es defender el federalismo”, puesto que “Javier Milei intenta cerrar números, pero el cierre de los números nacionales no pueden ser a costa del desequilibrio de los números provinciales”.

En lo que hace a su fuerza política, manifestó que “al peronismo le urge generar una renovación y hacer un llamado a conformación de nuevas autoridades y a unas internas del Partido Justicialista que pueden darse o no”.

“Deberíamos hacer el esfuerzo para conformar una sola lista con autoridades renovadas que puedan sintetizar las expectativas que tiene la sociedad sobre el partido que tiene mucho tiempo y que está limado en la opinión pública al igual que el radicalismo”, acotó el exgobernador sanjuanino en declaraciones a Radio Perfil.

En concreto, evaluó que “debemos reinventarnos rápidamente para que podamos ser una opción electoral, tanto en 2027 como también en 2025, donde se van a poner en juego escaños en ambas cámaras”.

“Hay que publicar el cronograma oficial y hacer el esfuerzo para confirmar una lista única. Pero, si la lista de unidad es imposible, ya que es muy difícil conformar a todos los sectores, hay que proceder directamente a la interna”, matizó Uñac.

Así las cosas, juzgó que “no se puede seguir con un partido que no tiene la acción política que debe tener y que no está sintonizando lo que la sociedad nos está pidiendo. Se aprobó la licencia del expresidente Alberto Fernández, pero no se avanzó sobre eso y no se puso fecha para poder conformar la lista”.

“Es necesario que el interior esté representado. No sé si se logrará que la conducción venga del interior tal como pasó en aquella interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero donde un candidato del interior logró captar la atención de los afiliados y eso le permitió conducir el país durante 10 años. Es probable que luego de un período donde han salido dirigentes de capital, probemos con alguien del interior”, deslizó.

Y ante el cambio de época, reconoció que “no lo vimos venir y nos pasó por encima. No reconocimos el problema y el actual presidente logró llegar a sectores como la clase media que hoy está más vapuleada que antes”.