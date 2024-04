Dengue: Proyectan una “meseta y descenso de casos” en los próximos días

El médico infectólogo Ricardo Teijeiro se refirió a la evolución de los contagios de dengue y le reclamó al Estado que tome decisiones, al tiempo que esbozó un panorama alentador.

En declaraciones a Radio Provincia, el integrante de la Sociedad Argentina de Infectología aseguró que “no está aumentando la curva de contagios”.

Por el contrario, planteó que “empiezan a disminuir los casos y, según cómo evolucione el clima, se van a ir perdiendo. Estamos en la meseta y descenso de los casos”, precisó.

En relación a la ausencia de repelentes en los comercios y tras la decisión del Gobierno de abrir la importación por 30 días, Teijeiro consideró que “es lamentable que siempre estemos detrás de la cola”, y amplió: “Es importante adecuar la oferta a la demanda y ser más previsor porque sabemos que en esta época tenemos brote de dengue”.

Si bien aclaró que “no era esperable un brote tan importante, sabemos que en verano circula el Aedes Aegypti”. Por lo tanto, enfatizó que “tenemos que aprender de esto, tener un stock de repelentes suficiente, ser rápido en las decisiones y hacer cosas como esta apertura de las importaciones con mayor agilidad”.

El infectólogo del Hospital Pirovano advirtió que “en el norte del país la enfermedad es endémica, está todo el año porque circula el mosquito”, y alertó que “hay zonas de alto riesgo donde va a permanecer o se vaya a incrementar”. Según explicó, “es parte de la evolución de la enfermedad”. Además, dijo que la presencia de esta especie de mosquitos “se va a ir ampliando” a zonas no habituales porque “va cambiando el clima”.

Por último, indicó que “el Estado tiene que hacerse cargo de la comunicación” de esta epidemia. Señaló que “debe ser el rector de todo esto y decir cómo tenemos que cuidarnos. No es lógico que los medios de comunicación sean los que estén permanentemente hablando de esto”.

Por otro lado, enfatizó que “el gobierno tiene que “acercar los medios, porque no hay que tener agua estancada pero hay personas que no tienen agua potable y esa es la única manera que tienen de almacenarla para el consumo”. Sintetizó que “el Estado se tiene que hacer cargo del sanitarismo” y, a su vez, “decirnos cómo manejarnos si no tenemos repelente o hacerlo de forma casera”.