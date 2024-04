Caputo repite su hit: “Esta vez vamos a salir”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, afirmó que la inflación de marzo estará “en torno al 10%” y en abril será “de un solo dígito”, al tiempo que sostuvo que en algunos rubros ya hay “deflación”.

“En el caso de los alimentos y bebidas, si se miran los datos de supermercados de la primera semana de abril está dando negativo, hay deflación”, subrayó el funcionario en el segmento ultraoficialista que en TN tiene el hijo de Mauro Viale.

En este sentido, explicó que “estamos significativamente mejor de lo que todos pronosticaban. Si hace tres meses te decían que íbamos a tener equilibrio fiscal, con el BCRA habiendo comprado 12.700 millones de dólares más o menos, con la inflación claramente a la baja y con inflación que fue menor a lo pronosticado, habiendo solucionado gran parte de la deuda comercial del BCRA y con un tipo de cambio libre, con el contado con liqui por debajo del nivel esperado, no lo hubiera creído nadie”.

“En reunión con empresarios, ellos mismos reconocían que fijaron precios con un dólar de 2 mil pesos. En ese momento lo que les pronosticaban las consultoras. Era natural que reaccionaran de acuerdo a eso. Pusieron muy por arriba los precios, a un dólar a 2 mil. Claramente ahora están bajando los precios”, explicó.

En torno al fuerte aumento de las prepagas, consignó que “se les recontra fue la mano, yo me enojo. Es un claro caso”.

“De eso se trata también la batalla cultural, no es sólo un tema económico. No alcanza con el voto. Cien años después de hacer las cosas mal, es natural que pensemos que nos va a ir mal. Pero todos tenemos que cambiar algo”, disparó Caputo.

Luego relativizó el venidero tarifazo en los servicios públicos: “Si comparás el gas con la prepaga, no es algo que te va a desequilibrar”.

Por otra parte, confirmó que “vamos a reponer (el Impuesto a las Ganancias). Pero es parte de mejorar la calidad del ajuste” y “la base no va a ser $ 1.200.000, va a ser más alto”.

“La clase media está haciendo el esfuerzo, porque a los sectores vulnerables los estamos conteniendo. Esta vez vamos a salir. El esfuerzo que estamos haciendo es por los 20 años de populismo. Estamos pagando los 20 años de populismo. Salir es muy doloroso”, sentenció.