Se acabó el changüí en Puerto Madero: comienzan a cobrar estacionamiento medido

A partir de mayo, y luego de un período de concientización de casi un mes, se sumarán 3.695 nuevos espacios de estacionamiento medido en el barrio porteño de Puerto Madero.

Así, “se busca mejorar el ordenamiento y la seguridad vial en las calles, alentar la rotación de estacionamiento en la zona y desincentivar el estacionamiento prolongado de visitantes, lo que hace que no se encuentren lugares para estacionar”, argumentaron desde el Gobierno porteño.

El sistema de estacionamiento medido funciona de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 20, y los sábados, de 8 a 13. Los domingos y feriados no tiene vigencia. Puerto Madero se sumará a la zona ya tarifada, que comprende parte de los barrios de San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta.

En números



● Cantidad de cuadras que se suman: 168

● Capacidad de vehículos: 3.695 autos

● Vecinos beneficiados con el estacionamiento medido en Puerto Madero: 4.766

● Cantidad total actual de espacios tarifados en la Ciudad: 4.457

● Valor del estacionamiento medido: $176 la hora y aplica la tarifa progresiva (se trata de una modificación prevista por ley, que dispone un valor diferencial a partir de la segunda hora en los lugares de estacionamiento que requieran mayor rotación; se suma un 30 % al valor por hora).

Cabe recordar que se puede abonar con tarjeta de débito, crédito o Mercado Pago a través de la app Blinkay, o en efectivo en los comercios adheridos.

“Estamos comprometidos con la mejora constante de nuestra Ciudad, y la inclusión de Puerto Madero en la zona tarifada de estacionamiento medido es un paso importante en ese camino”, expresó el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartúa.

En tanto, consignó que “esta medida busca no sólo optimizar la fluidez del tránsito, sino también mejorar el ordenamiento urbano y garantizar la seguridad vial en nuestras calles”.

“Es fundamental fomentar la rotación de estacionamiento, permitiendo así que quienes llegan al barrio tengan más espacios disponibles. De esta manera estamos construyendo una ciudad más ordenada, segura y amigable para todos los vecinos”, cerró el funcionario.

Quienes vivan dentro dentro de la zona tarifada pueden solicitar el beneficio de estacionamiento gratuito en un radio de 300 metros de su domicilio. Los vecinos de los barrios de Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta, Balvanera y dentro de poco, Puerto Madero, pueden completar la inscripción en https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/movilidad/transporte/beneficio-para-residentes

Requisitos para acceder al beneficio para residentes



-Tener cuenta de miBA.

-Contar con DNI o un servicio con domicilio dentro de la zona tarifada.

-Contar con número de partida de ABL del domicilio (no hace falta ser titular de la boleta). Y el dígito verificador (DV) además de la partida (7 dígitos de partida + 2 DV)

-Poseer cédula única de identificación del vehículo (ex cédula verde) o cédula para autorizado a conducir (ex cédula azul).

-El vehículo registrado no debe tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito. En caso de tenerla, el vecino puede acceder al beneficio y saldar la deuda dentro de los 12 meses de vigencia.