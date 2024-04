Tiene 32 años, abusó de una menor de 13 y la embarazó: Piden su captura

Juan Rodríguez, de 32 años de edad, también como nacido como “Juanse”, fue denunciado el pasado 7 de marzo en la sede de la DDI La Plata por “abuso sexual agravado por tratarse de una víctima menor de edad con acceso carnal”, y la denunciante es la madre de una menor de 13 años, en cuyo expediente penal la mujer explica que tomó conocimiento del abuso por medio de su propia hija.

“El 24 de febrero me contó que se hizo un test de embarazo y que le había dado positivo, luego me dijo que el 10 de enero tuvo relaciones con Juan Rodríguez”, se lee en la denuncia a la que accedió ANDigital.

La víctima, cuyas siglas trascendieron como EMB, conoció a Rodríguez por medio de su prima mayor de edad, en una ocasión la llevó a comer hamburguesas y se mantuvieron en contacto vía Instagram.

El sujeto tiene problemas de adicción y es consumidor de cocaína; de hecho, fuentes del caso señalaron que tuvo pedidos de internación y que su madre intentó comprar el silencio de la denunciante ofreciendo dinero a cambio de que no radique la denuncia. La oferta para silenciar el abuso sexual no prosperó, pero a pesar de que la causa se inició hace más de 30 días, al momento no se ordenó el arresto de Rodríguez.

En estos días hubo escraches en redes sociales y allí se conoció que hubo más víctimas, y que Rodríguez contactaba a menores por la mencionada red social: en esos chats les ofrecía dinero a cambio de encuentros.

“Sabemos que EMB no es la única víctima de esto y que él se maneja con total impunidad desde hace años”, expresaron desde el entorno de la denunciante. “Capta a menores, pacta encuentros y los actos sexuales son sin preservativo, no sabemos aún si mi hermana tiene alguna enfermedad y qué clase de pastilla le dio tras el abuso”, contó la hermana de EMB a este medio.

Las acusadoras abrieron una cuenta en Instagram para hacer público el caso, en pocas horas se sumaron más de 150 seguidores y cientos de mensajes.

En cuanto a la causa penal, la misma es instruida en el Gabinete de Delitos Contra la Integridad Sexual de la DDI La Plata, y en ese marco voceros judiciales dijeron que aguardan por la realización de pericias complementarias. Rodríguez fue citado para una extracción de sangre para este mismo lunes, ya que se debe acreditar el cotejo con el feto abortado por la menor de 13 años, restos biológicos que habían sido enterrados por las hermanas de la niña en el patio de su casa, que los investigadores lograron recuperar y que se trata de una prueba clave para acreditar los hechos denunciados.

Sin embargo, en el expediente que está a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI Nº 17 del Departamento Judicial La Plata, el sujeto decidió no presentarse a esa extracción y su representación legal dijo que concurrirá este martes, en compañía de su abogado, el penalista Fernando Burlando.

Mientras tanto, en estas horas las familias de dos jóvenes de 15 y 16 años estarían en condiciones de presentar una denuncia contra el acusado y, en caso de que se concrete, ya acumularía tres expedientes penales por abuso sexual.

Por último, y con el caso expuesto en redes, los investigadores sostienen que existe la posibilidad de que Rodríguez se encuentre prófugo, sobre todo sabiendo que su madre intentó entorpecer el caso ofreciendo dinero a cambio de impunidad, e incluso contrató a Burlando para que lo represente, cuyo cachet no es precisamente accesible para cualquier persona.