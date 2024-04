Amargo Obrero prevalece ante el Fernet entre los mejores licores de hierbas del mundo

La prestigiosa publicación gastronómica Taste Atlas realizó un listado con los mejores aperitivos que se pueden probar alrededor del mundo y Argentina logró situar a un representante en una posición de privilegio.

Se trata del aperitivo Amargo Obrero, que quedó en el cuarto puesto del Top 10 por sobre bebidas de Italia, Portugal, Venezuela y Polonia.

El ranking fue presentado como “Los 10 mejores licores de hierbas” del mundo, en el que el primer puesto correspondió al Goldwasser, originario de Gdask, en Polonia; en segundo lugar quedó el Amaro Averna, de Caltanissetta, Italia y tercero se ubicó el francés Chartreuse, un aguardiente herbal de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

