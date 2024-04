La simpatía piramidal de Maratea por Milei: “Yo lo banco al Pelu”

El acaudalado influencer Santiago Maratea dijo estar ilusionado con el Gobierno de Javier Milei y no ocultó sus simpatías. “Yo lo banco al Pelu, lo quiero decir así”, exclamó.

Además, el solidario rentado dijo que el escenario político actual plantea “un cambio de paradigma” donde “lo que se creía de izquierda empieza a ser la derecha”.

“En el discurso, lo que llaman la derecha no para de defender a los trabajadores, a los jubilados, a los vulnerables. Las palabras ‘trabajadores’, ‘vulnerables’, ‘jubilados’ las encontrás en la boca de Milei, que lo llaman la ultraderecha”, contrastó en declaraciones a LN+.

Y dijo que actualmente “defienden a los ricos en el discurso es lo que se conoce como izquierda, que defiende a políticos y sindicalistas que son supermillonarios”.

Luego reconoció que nunca estuvo “tan conectado con lo que está pasando” en el plano político y admitió que tiene “un poco de ilusión” con la administración que comenzó el 10 de diciembre.

“Siento que en este momento todo habla sobre o Milei o Karina (Milei), (Manue) Adorni o (Victoria) Villarruel. Siento que la noticia está atrás de ellos y estoy atento en todas las plataformas y en todos lados”, evaluó el mediático.

También admitió que su simpatía por Milei tiene que ver con el respaldo que el líder libertario le supo dar en una de sus tan publicitadas movidas vendidas como solidarias.

“Algo muy genuino es que el me bancó a mí, todos somos vulnerables ante un apoyo, un elogio, un mimo. Cuando hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar y me cuestionaron de todos lados, él me salió a bancar. Dijo gritando algo así como que ‘le deberían dar el premio Adam Smith de oro’. Me bancó él nada más”, aseveró

Finalmente, disparó: “¿Quiénes son los dinosaurios hoy? La esperanza no era de la izquierda’, la esperanza es de la derecha, es un cambio de paradigma”.

“Creo que él avisó quienes iban íbamos a pagar esto, aparte de la casta, entiendo que es un país donde el poder político y los políticos están más allá de todo problema, no era algo que solamente lo iba a pagar la casta, la gente lo votó y está de acuerdo con lo que está pasando”, cerró.