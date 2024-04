Denuncian ampliación ilegal del relleno de la CEAMSE Punta Lara

Desde la ONG Nuevo Ambiente advirtieron por la extensión de un nuevo “módulo encubierto” en el relleno perteneciente a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en la localidad ensenadense de Punta Lara, “violando acuerdos judiciales” homologados por la Suprema Corte de Justicia ante demandas realizadas por la propia organización ambiental.

“Desde noviembre del 2023 se viene observando la construcción de grandes terraplenados de unos 15 metros de altura aproximadamente, en forma paralela al Diagonal 74 que une La Plata con Punta Lara y que forma parte del predio de la CEAMSe, el cual se puede visualizar fácilmente desde el exterior”, explicaron los referentes de Nuevo Ambiente, Marcelo Martínez y Marcelo Garófalo.

En tanto, recordaron que el acuerdo judicial vigente contempla el no ingreso de residuos sólidos de distritos a más de 30 kilómetros como es el caso de Florencio Varela y Berazategui (cuyos municipios en su momento habían acordado con la CEAMSE y la actual intendencia municipal el ingreso de residuos); la conformación de zonas buffer (cordón vegetal para minimizar contaminación visual y aérea); construcción de una bicisenda en el Diagonal 74 (hasta el momento no cumplido); y la no ampliación del relleno.

Así las cosas, dieron cuenta que el avance del terraplenado oportunamente denunciado “es sin lugar a dudas una ampliación ilegal del relleno, ya que lo consideramos como nuevo módulo a pesar de las negaciones de la propia CEAMSE”.

“Esta situación no hace más que incrementar la contaminación existente y pone a la luz que no se mejoró la gestión integral de los residuos sólidos urbanos”, al tiempo que desde Nuevo Ambiente “se están evaluando los pasos a seguir”, ya que deben “seguir defendiendo los fallos judiciales y la calidad de vida de los vecinos, principalmente los que habitan en la zona cercana al relleno ilegal de la CEAMSE Punta Lara”.