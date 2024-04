De la Torre cree que “están dadas las condiciones” para concretar el Pacto de Mayo

El senador provincial por el bloque Derecha Popular, Joaquín de la Torre, se mostró expectante por la eventual concreción del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei, al poner de relieve que “las condiciones están dadas sobre todo porque todos tomaron nota de lo que pasó en enero y las condiciones en la economía y los cambios propuestos”.

“Las condiciones son más que favorables para que la política entienda el voto de la gente y que el cambio debe ser profundo”, enfatizó el exintendente de San Miguel en declaraciones a CNN Radio.

En cuanto a la ruptura del bloque oficialista en la Cámara baja de la Nación, evaluó que “habría que preguntarles a los diputados cuál es su mirada interna, en la mirada de la gente la Ley de Bases tiene más que ver con la relación de la política con la gente, mientras esa discusión es política interna”.

“La gente se enojó mucho porque no salió la Ley de Bases en enero y criticó a sus propios dirigentes por no haber acompañado al Presidente. Esos sectores tomaron nota, el gobierno les dio mayor flexibilidad, pero está claro que sin un cambio profundo Argentina será más de lo mismo”, alertó De la Torre.

Finalmente, condenó la nueva huelga general convocadoa por la CGT: “Los dirigentes sindicales se comieron un buen reto de la sociedad en enero, con ese paro. Y entendió que no está para no aceptar determinados cambios que la sociedad votó el año pasado. La gente no quiere lo mismo”.