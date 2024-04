Abelardo Castillo, “Un hombre que escribe”

Un hombre que escribe, el documental de Liliana Paolinelli sobre Abelardo Castillo tendrá su estreno mundial en el 25º BAFICI, dentro de la Sección Artes y Oficios.

El escritor Abelardo Castillo (1935-2017) habla sobre el sentido de escribir, sobre los 70s, sobre diarios, revistas y talleres literarios, sobre Sylvia, su mujer. Como en el cuento de la cigüeña de Blixen, va completando el dibujo de su vida.

Las exhibiciones están previstas para el jueves 18 a las 18 horas y el sábado 20 a las 19.40 en el Cine Arte Cacodelphia 1 (Avenida Roque Sáenz Peña 1150).

Liliana Paolinelli estudió cine en la Universidad Nacional de Córdoba. Su opera prima Por sus propios ojos (2007) obtuvo premios en los festivales de Toulouse (Cine en construcción), Mannheim-Heidelberg, Cero Latitud, Biarritz y Gramado. Otros largometrajes que realizó: Lengua materna (2010), Amar es bendito (2013), Margen de error (2019) y El baldío (2021).

“Tres décadas después de leer y admirar Las otras puertas y Cuentos crueles, por una serie de hechos fortuitos me encuentro frente a Abelardo Castillo, en el living de su casa, hablando sobre la posibilidad de hacer un documental sobre sus memorias. Lo filmaríamos Paula Grandio y yo, y diferentes personalidades del arte y de la cultura lo entrevistarían”, rememora la realizadora.

Y recalca: “Utilizaríamos material de archivo, registraríamos los escenarios que él frecuentaba: bares, plazas, San Pedro, el río, su biblioteca. Las primeras entrevistadoras serán María Moreno y Mayra Leciñana”.

“Asoman posibles líneas narrativas. Entonces se va a producir un largo paréntesis hasta terminar la película y es que, tal vez, contar la propia vida supone un ejercicio incierto y por momentos oscuro. Leo y releo a Abelardo Castillo; sigue pareciéndome un autor deslumbrante”, acota Paolinelli.

“Escribo su nombre en Internet, aparecen miles de charlas que dio y entrevistas que le hicieron. Me pregunto, ¿tiene sentido hacer una película sobre un hombre tantas veces retratado? Un apunte tomado en su taller me da la pista: cuando uno cuenta —dijo Abelardo, palabras más, palabras menos—, lo hace por primera vez, sucede por primera vez. Lo que conté hace veinte años, al decirlo aquí, enfrente de ustedes, está sucediendo por primera vez. Uno dirá, ¿por qué seguir haciéndolo? ¿Por qué escribir cuando ya lo hicieron Balzac, Tolstoi, Flaubert? Porque se accede a una verdad: la de que si no lo escribo yo, no lo dice nadie más”, sentencia.