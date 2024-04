¿Por qué los casinos online con Mercado Pago son tan populares en Argentina?

Los casinos online son una de las actividades de entretenimiento más populares del momento. No es un fenómeno propio de Argentina, sino que se repite de manera global. Estos sitios permiten acceder a la diversión y emoción de manera fácil y cómoda, sin siquiera salir de tu casa.

Para acceder a la oferta completa de una plataforma se necesitan fondos reales, y para ello existen distintos métodos de pago aceptados, siendo Mercado Pago una de las opciones más importantes en Argentina, y a continuación vamos a explicar las razones.

Razones de la popularidad de Mercado Pago

Una de las principales ventajas que ofrece Mercado Pago es su fácil acceso. Se trata de un monedero electrónico que no tiene requisitos complejos para abrir una cuenta, en comparación de otros métodos de pago, como una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria.

De esta manera, Mercado Pago le dio una posibilidad de bancarización a muchas personas, lo cual no encontraban por fuera del sistema financiero en Argentina. Y, en el caso de los casinos, estos usuarios encontraron un medio de pago aceptado y que ya usan en el día a día.

Y, ciertamente, el uso de Mercado Pago es fácil y variado. Con este sistema las personas pueden pagar sus servicios, realizar compras online y también llevar a cabo sus depósitos y retiros en los casinos. Este monedero funciona en pesos argentinos, y permite almacenar fondos para ser utilizados en el futuro. Esto es una gran ventaja, pues no es obligatorio utilizar el dinero de manera inmediata, una vez que se abona a la cuenta.

Ante la popularidad de Mercado Pago, los sitios de juego online que operan en Argentina comenzaron a aceptar este método de pago. De esa manera, podían captar la atención de más jugadores y aumentar su número de subscriptores. Algunos de los mejores casinos online con Mercado Pago que se pueden encontrar son:

Betsson

Bet365

Codere

Vulkan Vegas

WinLegends

GG.Bet

22Bet Casino

Estas plataformas son seguras y confiables. Varias de ellas llevan muchos años en el mercado y no solo funcionan en Argentina, sino que operan de manera internacional en distintos países y continentes.

Una de las funciones de seguridad más importantes es la licencia de juego. Se trata de un certificado oficial, que permite que los sitios operen de manera legal y brinda un respaldo a los usuarios ante problemas en su experiencia.

Hay dos tipos de licencias. Por un lado, están las locales: Argentina es uno de los pocos países de Sudamérica que tiene su propia legislación sobre el juego online, y entre sus facultades está la potestad de entregar licencias de juego. Estas funcionan de manera segmentada, para cada provincia, en lugar de una ley general. Así, hay licencias de CABA, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, etc.

El segundo tipo de licencias son las internacionales. En este caso, el casino no tiene un certificado del país en cuestión, sino que opera con una licencia como la de Curazao o Malta, que permite el ingreso de usuarios de múltiples orígenes, incluido Argentina.

Por último, también hay que destacar que Mercado Pago es una opción compatible con los bonos de casino. Estos son beneficios que brindan las plataformas a los jugadores con el objetivo de atraer público al sitio y de incentivar las apuestas en los distintos juegos.

Uno de los bonos más conocidos es el Bono de Bienvenida, que es una promoción exclusiva para jugadores que crean su cuenta. Por ejemplo, Betsson ofrece una bonificación del 100 % en el primer depósito, de hasta un máximo de $ 50.000. Si utilizas Mercado Pago durante tu recarga, tendrás acceso a este bono y a todo el resto de las promociones activas en la plataforma.

¿Cómo realizar un depósito con Mercado Pago?

Para poder acceder a las funciones y características completas de un casino online, es necesario realizar un depósito de saldo. Para llevar a cabo una recarga con Mercado Pago, tendrás que seguir los siguientes pasos:

Elegir tu sitio de juego preferido, que cuente con Mercado Pago como opción aceptada Ingresar al sitio web oficial Hacer clic en el botón de registro Completar los formularios de datos, tanto personales como de la cuenta, para que ser un usuario nuevo Ingresar al menú de perfil y buscar la opción de depósito Colocar el monto que deseás recargar Seleccionar Mercado Pago como tu opción preferida La primera vez, tendrás que ingresar los datos de la cuenta. Luego, estos quedarán almacenados (si así lo deseas), para que los posteriores depósitos sean más rápidos Confirmar la operación.

Los depósitos en los casinos online suelen ser instantáneos. Esto significa que en pocos minutos tendrás tu saldo disponible, listo para empezar a jugar. Además, el uso de Mercado Pago no tiene comisiones adicionales que debas pagar. Por lo tanto, el monto seleccionado será el mismo que recibas en el casino.

Alternativas de Mercado Pago

Si bien Mercado Pago es muy valorada por los usuarios argentinos, no es la única opción de pago disponible en los casinos online. En cambio, hay una oferta variada para que cada jugador pueda elegir la opción que más fácil y cómoda le resulte.

Algunas opciones son típicas de Argentina, mientras que otras son reconocidas en todo el mundo. En los casinos, podrás elegir entre:

Tarjetas de débito y/o crédito, tanto Visa, Mastercard y Maestro

Transferencias bancarias: tendrás que revisar qué bancos son compatibles

Depósitos en efectivo, con Pago Fácil

Monederos electrónicos, como Skrill, Neteller, Astropay, ecopayz, entre otros

Tarjetas prepagas como paysafecard

Criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum, Tether y más.

Como se puede observar, las opciones de pago son variadas y van más allá de Mercado Pago. Sin embargo, debés tener presente que no son iguales o no todas están disponibles en cada casino. Cada sitio opera de manera particular, con sus términos y condiciones.

Por ello, es importante revisar con atención qué métodos de pago son aceptados en cada casino, con énfasis especial en Mercado Pago.