Victoria Engel rompe récords: va por la máxima duración de un DJ set

Victoria Engel, la DJ argentina que sigue deslumbrando en cada presentación alrededor del mundo regresa a Buenos Aires y lo hará con una fuerte apuesta.

La cita es en Crobar (Freyre y Paseo de la Infanta) el sábado 27 de abril, desde las 23.30 horas y, al menos, hasta las 7 de la mañana en el marco del concepto “444 series take over”.

Una de las máximas exponentes de la escena electrónica latina sigue marcando tendencia y se dispone a superar su propio récord de más de siete horas para hacer vibrar el club con un open to close, abriendo antes las puertas del club sumado a muchas sorpresas.

“Un show de música electrónica es para bailar y conectarse con los sentidos, con uno mismo. Esa sería mi manera de invitar”, dice Engel, quien a lo largo de su carrera fue elaborando un adictivo cóctel de Techno, Minimal y Electro, estilos que terminaron siendo la marca registrada de sus sets.

De cara al show del 27, subraya ante ANDigital: “Voy a presentarme por cuarta vez en Argentina bajo el formato extended, esta vez superando la máxima duración de DJ set. Al mismo tiempo, propongo esa noche un ‘take over’ de mi sello discográfico, lo cual significa que intervendré el club visualmente, todo bajo la curaduría del Label.

En tan solo estos meses de 2024, ya la vieron más de 80 mil personas en su paso por: Cosquín Rock (Córdoba, Argentina), Looloo EDC Festival (CDMX, México), EDC Festival (CDMX, México), Mystical Exp (Tulum, México), Majahuitas (Puerto Vallarta, México), Bar Américas Festival (Morelia, México) y Bar Américas (Guadalajara, México).

“Es un orgullo que festivales tan grandes estén abriendo puertas a otros estilos de música. Me recuerda mucho a mi presentación en Rock in Rio. Son festivales muy icónicos en la historia y ser la cara del techno lleva una responsabilidad muy grande. Ser partícipe de que la electrónica rompa barreras me llena de orgullo”, reflexiona.

Cerrará su gira por Argentina luego de su paso por Rosario, Paraná y Tucumán. Su próximo destino será un tour por Europa, donde hará dos presentaciones en Berlín, en uno de los clubes más importantes de la ciudad, Kitkat Club seguido de Hör.

Por otro lado, su sello discográfico, 444 SERIES, se encuentra en pleno crecimiento, con support global. Además, sus míticas performances en Underclub, Crobar y el Estadio Obras (Buenos Aires), Rock In Rio (Río de Janeiro), Warung (Itajai, Brasil), Festival EDC (Ciudad de México) y Bar Américas (Guadalajara) la ubican es un privilegiado en el movimiento techno sudamericano.

Criada en el seno de una familia de artistas plásticos, Victoria Engel coqueteó con la música electrónica desde muy pequeña. Desde sus inicios la influenciaron sonidos industriales, experimentales y alternativos. Como por ejemplo, el post punk, new wave, EBM y techno ambient.

Dicho background musical, le sirvió de inspiración para pisar por primera vez las pistas de las discotecas argentinas donde Victoria encontró su vocación definitiva en el 2008.

“En ese año, comencé a interesarme en el mundo del mixing. Trabajaba en un enorme club de Buenos Aires y quedaba hipnotizada, viendo como el DJ mezclaba la música y llevaba la noche adelante”, confiesa.

Casi en paralelo se desempeñaba como vocalista de una banda que más tarde la llevaría a estudiar producción musical y a encontrar su vocación definitiva.

Es en esta etapa, sellos del calibre de Tresor, Clone, Osgut Ton, Basic Channel y Metroplex, fueron marcando tendencia en su vida, orientando el sonido que finalmente envolvería a sus composiciones.

Hoy, Victoria Engel se ha consolidado como una de las máximas exponentes de la escena electrónica latina. Su feedback con la audiencia, el poderío de sus tracks y su inteligencia para “leer” la temperatura de la pista, logran que sus sets sean irresistibles y festejados de principio a fin en los diversos puntos del planeta que visitó.

Finalmente, pondera el valor de la escena argentina, al poner de relieve que “está considerada como una de las más fuertes de Latinoamérica. Es un destino recurrente para los grandes DJs del mundo, tanto por los destacados venues como por el fervor de la gente”.