“Monstruoso” derrumbe de ventas en carnicerías: “Ni en 2001 se vio algo así”

El titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, se refirió a la “monstruosa” caída en las ventas en los comercios.

Mercado interno achurado: el consumo de carne llegó al piso de las últimas tres décadas



“Los negocios conservan las puertas abiertas pero las ventas cayeron enormemente, es imposible seguir con estos costos. Muchos trabajan a pérdida, luchan por el trabajito que tienen, ¿a dónde va un carnicero de 60 años que tiene que cerrar?”, inquirió el referente sectorial.

En declaraciones a Radio Del Plata, sostuvo que “la carne está muy cara, la gente no pueda comprar y los gastos hacen el resto: luz, alquileres… imposible mantener un negocio abierto”.

“Nunca se vio una merma tan grande, es muy triste, la primera vez que lo veo. En 2001 estaba el problema pero el negocio trabajaba, hoy no se vende y si no se vende no recuperás el gasto”, anexó el dirigente.

Así las cosas, Williams reclamó “intervenir” desde el Gobierno, ya que “no se puede liberar todo”.

“¿Exportación libre? No se come más carne”, sentenció el titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerìas, graficando el desolador panorama.