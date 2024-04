Otra vez hackearon al Gobierno: Ahora, filtraron la base de datos del Renaper

En otro increíble episodio de fragilidad informática, se conoció este miércoles que hackearon la base de dato del Renaper, organismo a cargo de la identificación y documentación de las personas, con responsabilidad exclusiva de la emisión del DNI y el pasaporte.

Un especialista en seguridad reportó en la red social X –ex Twitter- que la base de datos del Renaper había sido vulnerada.

“De nuevo publican abiertamente 65 millones de registros de Renaper. No se puede creer lo que han publicado. Fotos y huellas en venta. Impacto infinito en todos los servicios de Argentina”, aseveró el informático Cristian Borghello.

🚨🚨NO NO NO, @renaper_ar de nuevo NO!



Sí, de nuevo publican abiertamente 65 millones de registros de #RENAPER

No se puede creer lo que han publicado😭: BD, código fuente, API, contraseñas, TODO.

Fotos y huellas en venta.

IMPACTO INFINITO EN TODOS LOS SERVICIOS DE ARGENTINA. pic.twitter.com/Y7HXAAEVf8