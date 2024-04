Jorge Macri zamarrea al PRO: “Perdimos, salimos terceros en las elecciones”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reiteró la necesidad de autocrítica hacia dentro del PRO tras la “mala” performance electoral del 2023, independientemente del apoyo a la gestión de La Libertad Avanza.

“Nosotros perdimos la elección a nivel nacional. Este es el Gobierno de Javier Milei, de los libertarios. Después, si él decide convocar algunos funcionarios porque tiene una fuerza política joven, con no tanta gente, es una decisión de él y no tiene que ver con un acuerdo con nuestro espacio”, contextualizó.

En igual tono, sostuvo que “de hecho nadie dice que tiene un acuerdo con el peronismo y hay muchos funcionarios que vienen del peronismo”.

“Nosotros no ganamos, es importante entender que perdimos, porque si no, no hacemos nuestro propio análisis y nuestra autocrítica de una elección que no fue buena a nivel nacional, salimos terceros”, reiteró el alcalde metropolitano en declaraciones a Radio 10.

"Salimos terceros. Si uno viste la victoria de Milei como nuestra, no terminas de hacer luto. La elección nacional fue mala"

Luego advirtió que “si uno viste la victoria de Milei como si fuese nuestra, no terminás de hacer el luto y el análisis serio de que perdimos”.

“A nivel nacional fue malo, ganamos en algunos lugares y también perdimos. No me gusta definirme como opositor porque puedo tener coincidencias en algunos temas, diferencias en otro”, matizó Macri.

Así las cosas, recalcó: “Tengo que gobernar mi distrito quiero que al Presidente le vaya bien, necesito que la Argentina tire, que se ponga en marcha, que la macro esté ordenada pero que la micro empiece a andar. Si dejo de tener déficit y no tengo actividad, no genero empleo, el auto no se empieza a mover”.

“La economía está difícil, ahora vienen aumentos de luz y de gas, lo plantean los comerciantes, caen las ventas, suben los costos. Necesitamos que el Gobierno además de ordenar la macro, que creo que la está logrando, le de actividad a la Argentina”, concluyó el mandatario porteño.