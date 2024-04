Furiosa con los trolls, Villarruel dijo que los senadores libertarios también votaron el dietazo

El sorprendente dietazo que votaron este jueves lo senadores nacionales abrió un nuevo foco de conflicto en la interna de La Libertad Avanza.

Tras la votación a mano alzada y sin debate que aprobó el incremento salarial, desde el oficialismo se encargaron de recalcar que los legisladores libertarios habían votado en contra.

Incluso, el presidente Javier Milei se pronunció en redes sociales para disparar contra “la casta” y defender la supuesta posición de los senadores oficialistas.

Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel aclaró, horas después de la sesión, que el incremento salarial fue acordado por “todos los bloques”.

La incertidumbre en torno al voto de los libertarios surgió a partir del mecanismo de tratamiento. Por tratarse de una votación a mano alzada, quienes se pronuncian en contra deben hacer uso de la palabra para ratifica el rechazo, algo que no ocurrió.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones”, aclaró la vicepresidenta.

A través de un posteo realizado en X –ex Twitter-, Villarruel se hizo eco de los matices internos en la órbita libertaria y les apuntó a “los trolls” y a quienes buscan “ensuciar”.

“Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, desafió.

Y completó: “Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”.