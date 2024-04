Kicillof inauguró una nueva escuela: “En Provincia transitamos por la vereda de enfrente”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de inauguración formal de la Escuela de Educación Artística (EEA) N°1 de General Alvarado, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Sebastián Ianantuony; y la directora de la institución, Belén Medina. Además, recorrió el nuevo Parque Ambiental del municipio y conversó con vecinos y vecinas en el marco de la puesta en funcionamiento de la ampliación del sistema de red cloacal del Barrio Paraná.

En ese marco, Kicillof sostuvo: “Hoy tenemos un Gobierno nacional que ha desertado de sus responsabilidades en materia de educación y que ha extendido ese negacionismo también al arte y la cultura”. “Con la puesta en funcionamiento de esta escuela estamos demostrando que en la provincia de Buenos Aires, con mucho esfuerzo y trabajo, vamos a transitar por la vereda de enfrente porque sabemos que nadie se salva solo”, agregó.

“Sabemos que aquí en Miramar, como en toda la provincia, hay mucho talento y necesitamos que todos y todas puedan expresarlo, no solo quienes tienen una mejor posición económica”, indicó el Gobernador y añadió: “De eso se trata también la libertad: si no hay igualdad, no somos realmente libres para realizar nuestros sueños y nuestros anhelos”.

En el acto se entregó la resolución de creación de la EEA N°1, institución que compartirá instalaciones con la Escuela de Educación Especial N°501 y permitirá sumar una oferta educativa que desarrolle todo el potencial creativo y artístico de las y los jóvenes del distrito.

En Miramar pusimos en funcionamiento la ampliación de la red de desagües cloacales para el Barrio Paraná, una obra que hace más de 40 años esperaban los vecinos del lugar y que logramos finalizar desde la provincia. pic.twitter.com/XJFTqx9iwH — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 18, 2024

“Esta es la primera escuela artística de Miramar, una de las 75 que hay en la provincia. Y lo que vemos aquí es que la gente no viene a quejarse de que hay un Estado presente, viene a celebrarlo”, sostuvo Sileoni y añadió: “Una patria necesita médicos, científicos e ingenieros, pero también necesita artistas, poetas y bailarines, porque de eso se trata una comunidad que defiende sus derechos”.

Por su parte, Ianantuony remarcó: “La escuela abraza, iguala, despliega talento, pero a ese talento hay que darle herramientas, potenciarlo y acompañarlo como estamos haciendo hoy”. “Tenemos la tranquilidad de que cuando hay una idea o proyecto que tiene el objetivo de igualar derechos, siempre recibimos una respuesta positiva del Estado provincial”, manifestó.

“Gracias a la articulación entre la Provincia y el municipio es posible la creación de esta escuela pública y gratuita que garantiza y amplía los derechos de 282 estudiantes”, expresó la directora Medina.

Las autoridades recorrieron también el nuevo Parque Ambiental, que cuenta con un “Punto Limpio” donde se lleva adelante la separación de residuos, una huerta comunitaria, estación energética solar y juegos infantiles. Además, se efectuó la entrega de un camión de caja abierta para fortalecer la gestión de residuos.

Durante la jornada, también dialogaron con la comunidad de Barrio Paraná, donde se concretó la ampliación del sistema de desagües cloacales. Con la puesta en marcha de la red que se extiende desde la avenida 40, entre calle 7 y el Río Del Durazno, hasta la Avenida 26, se da respuesta a una necesidad de 200 vecinos y vecinas de la zona.

“Las obras de cloacas y de construcción del parque ambiental no las podían hacer por su cuenta los vecinos y vecinas de Miramar: las llevó adelante el Estado que representa a toda la comunidad organizada”, manifestó Kicillof y concluyó: “No nos importan los ataques, no vamos a bajar los brazos y seguiremos apostando por una provincia más igualitaria”.

Estuvieron presentes los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Trabajo, Walter Correa; la directora de Educación Artística, Silvana Nicolini; el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el diputado provincial Germán Di Cesare; la diputada Marcela Basualdo; funcionarios y funcionarias municipales.