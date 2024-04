Advierten inacción de la Cancillería ante nueva avanzada británica en el Atlántico Sur

El presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense, Gustavo Pulti, impulsó la presentación que repudia la nueva restricción a la pesca y la navegación de 166 mil kilómetros cuadrados sobre el Mar Argentino dispuesta por la comisionada Alison Blake, así como la construcción de un nuevo Puerto en Malvinas.

En la sesión de esta semana, el proyecto fue tratado y finalmente aprobado, marco en el cual el legislador de Unión por la Patria fundamentó la “obligación constitucional de defender la soberanía argentina”, dispuesta en la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Carta Magna y citó, entre otras, las disposiciones de Naciones Unidas que fundamentan el derecho argentino sobre las Islas y el mar adyacente.

“Le reclamamos al Gobierno nacional que repudie las determinaciones de un gobierno extranjero sobre nuestras Islas y nuestro mar, incumpliendo resoluciones de Naciones Unidas que indican que Gran Bretaña tiene que tratar la cuestión de la soberanía sobre las islas”, expuso.

En igual tenor, disparó “A David Cameron, que fue a Malvinas a decir que no iba a discutir la soberanía hace 48 días, no le importaron los 649 soldados fallecidos en la Guerra de Malvinas; no le importó la resolución de 1960 de Naciones Unidas y mucho menos la de 1965, que indica que Gran Bretaña debe sentarse a hablar de la soberanía de las Islas Malvinas con la Nación argentina”.

“A eso estamos acostumbrados, pero no a un Presidente y una canciller que no reclamen por nuestra soberanía”, fustigó el exintendente de Mar del Plata.

Las nuevas restricciones a la navegación, la pesca y la construcción ilegal de un puerto en Malvinas fueron repudiados en diputados. También la inacción de la Cancillería Argentina. Se aprobó nuestro proyecto.#DefenderlaSoberanía pic.twitter.com/m7Zk2UleFG — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) April 17, 2024

En concreto, el proyecto de declaración expresa un enérgico repudio a la decisión de la Comisionada de las Islas Georgias y Sándwich del Sur, en nombre de Gran Bretaña, de imponer restricciones totales a la navegación y pesca, ampliando el control británico sobre una extensión adicional de 166 mil kilómetros cuadrados, violando la soberanía territorial argentina, los intereses pesqueros y la legislación nacional, así como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, advierte sobre los planes de Gran Bretaña para construir un mega puerto en Malvinas, lo que constituye “una grave violación de los derechos legítimos de Argentina sobre las Islas y busca afianzar la apropiación ilegítima de un territorio argentino, con el objetivo de proyectar su influencia geopolítica sobre la Antártida”.