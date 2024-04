Renovada versión de “Potestad”, clásico de Pavlovsky dirigido por Briski

El 10 de mayo estrena una nueva temporada de Potestad, una de las obras más significativas del teatro argentino, la cual se presentará por cuatro viernes consecutivos a las 22 horas en el Payró (San Martín 766), bastión fundamental para el arte y la cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta nueva versión del clásico de Eduardo Pavlovsky está dirigida por Norman Briski y cuenta con las actuaciones de Eduardo Misch y Damián Bolado.

Potestad encarna uno de los temas que nos legó la dictadura militar: la problemática del “raptor de niños” a través de un plan sistemático, organizado por las fuerzas armadas.

La complejidad de la represión es un tema ya abordado por el dramaturgo en Telarañas (1977); Señor Galíndez (1973); y El señor Laforgue (1983).

Es, dentro de la dramaturgia de Pavlovsky, una clave para comprender su estilo y el diseño de su multiplicidad autoral.

“Siendo el director de la primera versión de Potestad estrenada en la Sala del Teatro del Viejo Palermo, en mayo de 1985. con Eduardo Pavlovsky y Mandy Suárez, surgieron después otras puestas en escena que me halagaron, y ahora también, porque me vuelven a pedir nuevas versiones sobre esta obra tan significativa de ‘Tato’, que fue muchas veces hecha, no solamente en nuestro país sino también en Francia y otras capitales como San Francisco”, subraya Briski.

Y resalta que “hoy aparece otra versión posible de Potestad que hace que otra vez aparezcan una alternativa estética, que pasó inclusive al hacerlo con María Onetto a quien también dirigí al hacerlo con el dogma del teatro Noh”.

“En esta ocasión Eduardo Misch, compañero de siempre, me transmite su inquietud por hacer Potestad y buscar una versión en la que me obliga, en términos creativos y que no sean reiterativos o repetidos, entonces esta versión, se me ocurre, tiene la posibilidad de que el personaje central sea un jugador de golf con su caddy, con el cual va reflexionando el texto mientras trata de cumplir con los requisitos del juego, en ese sentido es una aventura creer que trascendiera el tema principal que está basado en los sucesos de la dictadura”, añade el destacado intérprete y director.

Y sentencia: “Conociendo la potencia que tiene como actor Eduardo Misch, hace que la proyección de esta propuesta esté garantizada”.