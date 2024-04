Plácido Domingo protagonizó una noche histórica en la Plaza de Toros de Colonia

Con entradas totalmente agotadas, este sábado tuvo lugar uno de los shows históricos más emblemáticos que se hayan desarrollado en la ciudad uruguaya de Colonia y, posiblemente, en la región.

Memories from a fabulous concert in Uruguay where @PlacidoDomingo returned after 28 years. At a converted bullring in Colonia del Sacramento he enchanted the public with a zarzuela gala with @VirginiaTola and @NFHerrera .The sold-out event was the talk of the town and attracted… pic.twitter.com/fhKDwkKUCO

En un ámbito mágico como es la Plaza de Toros Real de San Carlos, se presentó nada menos que el maestro Plácido Domingo en una Gala de Zarzuela junto a una orquesta sinfónica uruguaya que deleitó y emocionó a los presentes.

El artista de 83 años, junto a la soprano Virginia Tola, la mezzo-soprano Nancy Fabiola Herrera y los maestros Eugene Kohn y Fernando Condon, transitó por un programa de más de 20 canciones entre las cuales dedicó un espacio al tango y clásicos de la música internacional como Granada y Quizás, quizás, quizás.

The day you love me the rose will show off its best colour and the bells will tell the wind that you're already mine. The intoxication of love in the tender words of one of Carlos Gardel's best known tangos, an encore at @PlacidoDomingo 's acclaimed concert in Uruguay. "El dia… pic.twitter.com/rgykPFvLC7