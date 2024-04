En la previa del #23A, Milei calificó de “hazaña histórica mundial” al superávit financiero

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una cadena nacional en la previa del #23A, la marcha multisectorial que reclamará la restitución de los fondos que las universidades nacionales requieren para subsistir, y anunció un superávit financiero en el primer trimestre del 2024, que consideró “el único punto de partida para terminar de una vez para siempre con la inflación”.

Ese superávit alcanzó durante marzo más de 275.000 millones de pesos, que calificó como “una hazaña histórica mundial” pese a haber recibido “un país quebrado” y a haber “incrementado la ayuda social”, según sus propias palabras.

Milei recalcó que al asumir el 10 de diciembre del año pasado “tomamos el toro por las astas” para implementar el “programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia”, que permitió alcanzar en un mes el superávit financiero, “un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental”.

Sobre este logro dijo que “es el único punto de partida posible para terminar de una vez para siempre con la inflación”, y aseguró que se produjo “de manera económicamente sustentable” ya que por primera vez “no se le traslada el costo del ajuste a toda la población argentina, sino solamente a aquellos que fueron beneficiados por el modelo empobrecedor del pasado”.

Rodeado de su equipo económico, el mandatario destacó la “enorme tarea” que está llevando a cabo y afirmó que se trata de un “milagro económico pese a la herencia que recibimos”. También ponderó la “entereza con la que los argentinos están enfrentando este desafío”, y aseguró que estamos en el “último tramo del esfuerzo heroico” que está haciendo la mayoría, aunque también dijo que en el país “hay un 60 % de pobreza”.

“La situación que estamos viviendo es dura, pero ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo y por primera vez va a valer la pena”, reiteró el mandatario, y enfatizó que el superávit fiscal “es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad”.

En ese contexto, recordó que el país estaba al borde de “una hiperinflación” cuando asumió, ya que la inflación “corría al 7.600 % anual, con un sobrante monetario y un Banco Central quebrado que hubiese llevado la inflación al 15.000 % anual”, y que fue en ese marco que “no teníamos tiempo para un nuevo experimento gradualista y avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia”.

“Destacamos la reducción del 76 % de las transferencias discrecionales a las provincias y la reducción drástica del 87 % en la obra pública”, agregó como dato relevante de su gestión, y recordó que redujo “la estructura del Estado eliminando el 50 % de los cargos políticos, la pauta publicitaria, y el 22 % de los gastos de funcionamiento del Estado”.

Luego de enumerar los beneficios otorgados en materia social, como el incremento del 500 % del Plan Primeros Mil Días, el 311 % en la ayuda escolar; la duplicación de la AUH y de la Tarjeta Alimentar; el aumento del 75 % en la ayuda para los comedores y los vouchers educativos, apuntó los cañones hacia sus enemigos: “La mayoría de la política, los sindicatos, el periodismo y buena parte de los actores económicos están en contra”.

“Esto es ley de la historia. Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia. La única tarea del Estado es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, para que cada uno pueda ser arquitecto de su propio destino”, subrayó luego.

Antes de concluir, Milei le recordó a la gente que “no esperen la salida de la mano del gasto público”, ya que “la salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer”.