Espectáculos | 23 abr 2024 Agenda Toto, una leyenda en Buenos Aires Los creadores de temas clásicos como “África”, “I’ll be over you”, “Rosanna” y “Hold the line” entre tantos otros, se presentarán el 22 de noviembre en el Movistar Arena. Este viernes arranca la preventa de entradas.

Plena vigencia.