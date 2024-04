El legislador de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica-ARI, Hernán Reyes, destacó la importancia de la marcha de este martes en defensa de la universidad pública, al tiempo que advirtió que “el Gobierno se equivoca cuando ataca instituciones tan importantes, que le dieron desarrollo, prosperidad, ascenso social y expectativas a la Argentina”.

“El Gobierno se está equivocando en dar un mensaje de que la universidad adoctrina porque la UBA es de todos los argentinos. Estoy de acuerdo en que hay que discutirla, su plan de estudio y su mejora, pero atacarla al punto de desfinanciarla como hace Javier Milei está mal”, enfatizó.

Además, evaluó que “no es honesto Milei en el planteo, tuvo aseveraciones públicas respecto del rol de la educación pública como si fuera aquella que lava cerebros, el desfinanciamiento per se no mejora la universidad, sino que la cierra, además de que habló del Estado como enemigo a vencer. Toda esa postura obliga a una reacción”.

“Sí a la mejora, no al ataque sistemático. Esta marcha es producto de la forma en que abordaron el problema, fueron agresivos y amenazantes contra una clase media que ve a la universidad como herramienta de progreso”, argumentó Reyes en declaraciones a CNN Radio.

Al aludir a la plural participación política en la manifestación, explicó que “hoy la grieta es por la universidad pública o en contra de ella. La marcha de hoy es a favor de la educación pública, sin banderas políticas y con banderas argentinas. El país no fue de Cristina o de Milei y la UBA no es de nadie, es de todos los argentinos”.

“La sociedad distingue a los médicos, a los estudiantes y a los políticos que acompañan. Hay que confiar mucho en la inteligencia comunitaria y social, el Gobierno planteó una batalla contra la universidad pública y hay oportunismo político por parte de algunos, pero eso no puede inhabilitar a que la enorme mayoría que defendemos la universidad terminemos”, prosiguió el diputado ‘Lilito’.

Finalmente, llamó a “construir una gran mayoría de sanar a la Argentina y la educación. Hay que romper la versión dogmática y el pensamiento binario que no nos permite reflexionar”.