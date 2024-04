Con tres cómplices, va a juicio ‘la Cositorto de Ensenada’: Estafó a sus vecinos por $ 53 M

El fiscal Martín Almirón, a cargo de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial La Plata, solicitó que Antonella Belén Fernández Rocha y otras tres personas allegadas a ella sean juzgadas por el delito de “intermediación financiera no autorizada y estafa”.

La requisitoria, a la que accedió ANDigital, sostiene que “del estudio de las probanzas reunidas se concluye que al menos entre los meses de septiembre y noviembre del año 2023 cuatro sujetos (tres de ellos de sexo femenino y uno masculino), actuando de manera coordinada, mediante el despliegue de un ardid en redes sociales, emplearon maniobras defraudatorias que implicaron la captación de fondos de ahorristas a quienes luego no se les devolvió lo invertido, afectando de este modo los intereses particulares de los damnificados”.

Las personas imputadas, además de Rocha –de apenas 23 años de edad–, son Solange Calderón, Alex Nicolás Romero y Yanina Magalí Romero quienes, según estimaciones de los investigadores, habían engañado a sus vecinos en un mecanismo de estafa piramidal que los llevó a ser comparados con Leonardo Cositorto.

Para el fiscal los acusados “indujeron al error a los damnificados –que a la fecha ascienden al menos 30 personas–, los causantes les hicieron creer falsamente que al realizar una entrega de dinero que se instrumentaba a través de transferencia bancaria o entrega en efectivo en sobres, los imputados se encontraban en condiciones de pagar un interés de por lo menos un 100 % para las víctimas, generándose asimismo para los imputados una ganancia con el dinero invertido”, según se lee en la acusación.

La Justicia sostiene que el rédito logrado por los acusados asciende a la friolera de 53 millones de pesos, suma que surge de las declaraciones hechas por los estafados y el cruce de datos realizado a partir del pedido de informes a empresas que promueven las billeteras virtuales.

“Rocha ofrecía rédito e inversiones seguras en redes sociales, de ese modo captaba a los interesados, lo hacía con su cuenta de Instagram ‘antonellarocha.22’, que fue dada de baja”, sostuvo un vocero judicial a ANDigital.

La principal acusada dejó de pagar lo prometido y lo expuso de este modo en un último mensaje de su perfil en la mencionada red social: “No recibiré más transferencias por medio de mercado pago, no me llamen, no aparezcan más en mi casa ni en la de mi mamá. Dejo todo porque no saben tener paciencia, lo que yo hago es un beneficio, no un derecho. Pido disculpas si me alteré o contesté mal, soy humana, tengo errores y sé reconocerlos. Me voy a manejar mejor, esto me sobrepasó, me encuentro embarazada y no puedo alterarme, es un riesgo para mi bebé. Únicamente recibiré dinero en efectivo, mediante turno previamente pactado”.

Lejos de aceptar las disculpas del caso, un centenar de personas se acercaron hasta la casa de Rocha y de su familia y la desvalijaron, además incineraron la vivienda y destruyeron la camioneta con la que su familia trabajaba en un comercio del rubro verdulería, local que también fue destruido. Esto fue denunciado y el expediente está en otra Fiscalía de La Plata.

A su vez, una docena de damnificados declararán en el juicio que aún no tiene fecha en el calendario, aunque en las próximas horas se designará tribunal, mientras tanto las personas acusadas llegan al debate en libertad.

Antes de cerrar, el mismo vocero judicial agregó: “No surge un pacto de silencio entre los acusados, más de uno intentó despegarse de las acusaciones y hubo recriminaciones entre ellos, esto será ventilado en el debate”, explicó.