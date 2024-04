Sin quórum ni tiempo adicional, se cayó la sesión para debatir el financiamiento educativo

Tras la histórica marcha en defensa de las universidades nacionales, había cifrada expectativa por la sesión especial convocada en Diputados para discutir proyectos vinculados al financiamiento de la educación superior, la vigencia del Fondo de Incentivo Docente y también la fórmula de movilidad jubilatoria.

De todos modos, la presencia de Unión por la Patria, y un reducido sector de la UCR y Hacemos Coalición Federal no alcanzó para lograr el quórum necesario, establecido en 129 legisladores presentes.

El temario reunía iniciativas del bloque peronista, pero también de la UCR, los partidos provinciales y algunas de las vertientes de Hacemos Coalición Federal.

Por decisión del presidente de la Cámara baja, Martín Menen, no se extendieron los quince minutos de tolerancia y se dio por terminado el asunto.

En ese momento, se habían sentado en sus bancas 124 legisladores nacionales de los 129 necesarios para habilitar el tratamiento, entre ellos la mitad del bloque radical, un sector minoritario de Hacemos Coalición Federal y los cuatro diputados del Frente de Izquierda.

Sin el quórum reglamentario, la sesión se cayó pero se desarrolló con expresiones en minoría. El primero en tomar la palabra fue Germán Martínez, quien recriminó la ausencia de los diputados que estaban “detrás de las cortinas” del recinto, especulando con ocupar sus escaños solamente si la sesión quedaba habilitada.

Diputados/as Nacionales -que se dicen opositores- decidieron no dar quórum para garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales. Algunos siguen eligiendo estar de espaldas al pueblo, escondidos y negociando con el poder de turno. TRISTE. #UniversidadPublicaSiempre pic.twitter.com/Gli9gGQrP2

“En este momento hay negociaciones de distintos bloques parlamentarios alrededor de la ley Bases y el paquete fiscal, con la novedad de que pueden llegar a meter de una manera rápida, como para que no se note, una reforma laboral”, lamentó el legislador santafesino.

Asimismo, indicó que “hay un plan para que este recinto esté siempre cerrado, a excepción de cuando lo piden los libertarios”.

“Nosotros tenemos que tener un gesto de rebeldía institucional; nosotros tenemos que tener el coraje necesario para poder convocar a otros, sin banderías políticas, pero con una clara concepción republicana de que queremos que este recinto esté abierto para defender los intereses de la República Argentina. No importa a quién votaron. Sigamos generando las condiciones para que los argentinos tengan aquí, en este recinto, las respuestas que estamos buscando”, sentenció.

A su turno, Blanca Osuna recordó que las últimas semanas recibieron en la Cámara a representantes de los sindicatos de trabajadores universitarios y de organizaciones estudiantiles, así como rectores.

“En cada una de las reuniones que fueron además intensas y ricas, recibimos reclamos, puntualizaciones concretas respecto a la disminución, congelamiento y ajuste que el sistema educativo está padeciendo”, señaló.

Y Pablo Yedlin advirtió que “hay quienes pueden creer que son lágrimas de zurdos, o de diestros, y que no tienen importancia, pero hay quienes como nosotros creemos que es la expresión de un pueblo que le pide al Gobierno que cambie el rumbo, que nadie tiene la verdad única en ningún lugar”.

No se trató de una marcha para la política partidaria, no todo es “grieta” en la Argentina aunque el presidente @JMilei y colaboradores no la vean. Vamos a defender nuestras provincias, la Salud y la Educación pública de calidad.Gracias @JCanoOK @gabiyedlin @ARomanoNorri pic.twitter.com/KsMK6Aiu2v