Milei prometió “exterminar” la inflación y cumplir con el FMI

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que “estamos terminando con la inflación” y que la caída del riesgo país “predice para adelante un rebote de la economía”. Fue al disertar en la cena anual de la Fundación Libertad donde también realizó una fuerte crítica a la “herencia recibida” y a los economistas que reprueban su gestión.

Durante su presentación, denominada “Dineros, precios, política monetaria e inflación”, el mandatario fustigó al Banco Central y sostuvo que el problema de la inflación en la Argentina se inició con la creación de “esa institución nefasta”, mientras que vaticinó que la inflación acumulada para fin de año cerrará por debajo de 150 % y cumplirá con las metas del Fondo Monetario Internacional.

Al repasar los números de su administración, destacó que “logramos lo que era imposible” como el déficit cero en el primer mes, y le advirtió a la oposición en el Congreso que, si quieren, “tiren la Ley Bases” porque con el programa económico “vamos a lograr todo esto a pesar de la política, y vaya que lo estamos haciendo”.

En ese sentido, el Presidente ponderó la caída real del 35% del gasto público operada durante los primeros meses de su gestión y se manifestó a favor de “atacar el déficit fiscal” así como de “barrer con el fisco en todas las dimensiones” por ser las “fuentes de nuestro empobrecimiento” y de que haya “tantos pobres, tantos indigentes”.

“Cuando algunos economistas profesionales, por ignorancia o por resentimientos dicen: No hay plan de estabilización”, ¿y cómo es que baja la tasa de inflación?, ¿qué es magia? No. Dejamos constante la cantidad de dinero”, puntualizó el líder libertario en un mensaje en el que no faltó una ridiculización al expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, quien le endilga a la actual gestión la imposibilidad de dolarizar.

Y no se equivocó nada Melconian, tenía razón. Por algo Milei no solo no dolarizó sino que en cuatro meses aumentó 100% la cantidad de pesos totales de la economía en términos reales de dólares. Fue exacto para el camino opuesto. pic.twitter.com/vNx4BNlxz0 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 25, 2024

Asimismo, puso de relieve que “cuando se hace la configuración de un programa de estabilización tiene tres elementos centrales: una política fiscal, una política monetaria y una política cambiaria”.

“En el plano cambiario, nos encontramos con una brecha del 200 %. Algunos economistas diciendo ‘el atraso cambiario’; son los mismos que decían que había que poner el dólar a 600. Nosotros lo pusimos por el equivalente a 1.000 y tenemos menos inflación”, contrastó, para luego dar cuenta que “en la política fiscal, déficit cero, ¿qué decían? ‘No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024’ nosotros en enero alcanzamos el equilibrio financiero, es decir tuvimos superávit primario y además pagamos los intereses, o sea alcanzamos el equilibrio financiero”.

Así las cosas, consignó que “la motosierra final es cuestión de tiempo, hasta que terminemos de estabilizar” y “la verdadera estafa es la emisión monetaria. Esto es muy interesante, porque el gobierno delincuente que nos precedió, en los cuatro años emitieron 28 puntos del PBI”.

“Además nos dejaron un Banco Central quebrado, donde había una relación de pasivos remunerados de cuatro veces a uno, y un sobrante monetario. La cuenta básica de eso daba una inflación en torno al 15.000 %”, acotó.

En tanto, juzgó que “las dos primera semanas, porque el gobierno anterior había dejado un montón de controles de precios y los libreró todos justo antes de que asumiéramos, la inflación se aceleró al 7500 % anual. Y hay algunos caraduras, colegas, intelectualmente deshonestos, que niegan que había una inflación, una hiperinflación plantada al 15.000 %”.

“La inflación mayorista del mes de diciembre dio 54 %, eso anualizado da 17.000. Es decir, nosotros asumimos con una tasa de inflación mayorista corriendo el 17.000 por ciento, es decir al 54 % mensual. Y dada la obra enorme que está llevando a cabo todo mi equipo, hoy esa inflación mayorista es del 5 %. Es decir, la bajamos en 90 % al ritmo del que crece la tasa inflación y no tenga duda que la vamos a exterminar”, recalcó.

Para ello, sostuvo que “tenemos un programa de estabilización, un programa de desinflación. Porque por algo baja la inflación. No es por arte de magia”.

Además, planteó que “el trabajo que hace el Banco Central es fundamental, el saneamiento para bajar la tasa inflación. Cuando asumimos, los bonos estaban en 18 dólares. Hoy están arriba de 60, recibimos el riesgo país en 2.900, hoy estamos en 1.150. Además, estamos haciendo una caída del riesgo país como pocas veces visto en la historia argentina. Por eso están tan nerviosos y utilizan causas nobles para tratar de desestabilizar un Gobierno, porque saben que van a perder y no vuelven más”.

“Cuando recibimos ese déficit monumental de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central, hoy, entre el ajuste que hicimos, de 15 puntos lo bajamos a 13 y cuando termine el año, le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro”, detalló Milei.

En otro tramo de su discurso, disparó: “¿Qué quieren un plan quinquenal? No soy un comunista. Soy liberal libertario, creo en la libertad, en que eso lo tienen que determinar los empresarios, no un burócrata fatalmente arrogante desde una oficina”.

“El sistema de la libertad funciona mucho mejor. Entonces, ¿cómo voy a estar fijando precios?”, interrogó y sostuvo que “hay que meterse. Sino nos van a gobernar los orcos. Otra cosa que recomiendo es que el poder es un juego de suma cero: si lo tenemos nosotros, no lo tienen ellos”.

También mencionó que “cuando computan lo que ajustamos en el Tesoro y lo que buscamos en el Banco Central, ya llevamos ajustado de los 15 puntos, 13 puntos. No existe registro en la historia de la humanidad de un ajuste de semejante calibre en tres meses”.

“Los analistas como el Fondo Monetario Internacional, cuando llegamos estaban esperando una inflación del 250 %. Hoy el Fondo espera que la inflación, este año, cierre en 150 %. Para que cierre en 150 % de acá a fin de año la inflación promedio tiene que ser del 5 y medio. Es decir, lo estamos logrando. Estamos terminando con la inflación”, insistió el titular del Ejecutivo nacional.

Finalmente, reflexionó: “Si queremos mejorar la calidad de vida de los argentinos hay que atacar el déficit fiscal, el gasto público y no sólo a nivel nacional, también a nivel provincial y municipal. Hay que barrer con el fisco en todas las dimensiones”.

“Porque es la fuente de nuestro empobrecimiento, de que a la gente no le alcance la guita, que haya tantos pobres, indigentes y un montón de argentinos cagándose de hambre. Es culpa de los malditos políticos que no quieran bajar el gasto público”, sentenció.