López Murphy: “Necesitamos un plan serio sobre qué vamos a hacer con el sistema universitario”

El diputado nacional de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, se refirió a la masiva Marcha Federal Universitaria y reconoció que “hay en general un gran problema con los temas presupuestarios” y “el principal es que no hay un presupuesto para el año 2024, una situación muy anómala”.

“Esta situación produce distintos tipos de conflictos y la mejor forma para resolverlos es enviar una ley de presupuesto que contemple los problemas y los recortes que se produzcan por incapacidad o por insolvencia del Estado”, evaluó el legislador.

Acto seguido, aclaró: “No me siento identificado con el recorte presupuestario, pero tampoco creo que está todo bien en las universidades. Necesitamos un plan serio sobre qué vamos a hacer con el sistema universitario y el financiamiento de ese sistema”.

“Es natural que el Estado sea lo más transparente posible y el primer paso es hacer las auditorias de tipo contable”, agregó el exministro de Economía de la Alianza.

Consultado por la participación de dirigentes de la oposición en la marcha universitaria, expresó que “los que protestaron se dejaron llevar a un camino que no es el más indicado porque gran parte de los problemas que tenemos vienen de la gestión anterior. No tenemos presupuesto porque Sergio Massa y Javier Milei decidieron no tratar el presupuesto 2024 cuando correspondía”.

Por otra parte, juzgó que “los argumentos del Presidente sobre el superávit fiscal han sido muy debatidos. Si fuera un milagro, sería fácil armar un presupuesto para el 2024”.