El titular de PxQ Consultora, Emmanuel Álvarez Agis, advirtió por el gravoso ajuste del Gobierno aunque valoró el “pragmatismo” de Javier Milei “para hacer un torniquete a una economía que se estaba desangrando”.

De todos modos, alertó que “el hospital al que nos quiere llevar ahora no es bueno” y recordó que “la mitad del ajuste lo han pagado los jubilados”.

“La evaluación no es positiva porque la discusión cuando tenés un bache, como el que tuvo la economía argentina a fines del año pasado, es cómo pagás ese bache. Acá se hizo con un ajuste y la mitad lo pagaron los jubilados, un cuarto lo pagó la obra pública y las compañías que hacen fortunas siguieron recibiendo subsidios”, prosiguió en declaraciones a Radio Con Vos.

Luego se refirió al clásico cántico de los libertarios “la casta tiene miedo” y contrapuso: “la casta tiene huevo”, porque “la casta está defendiendo cada uno de sus privilegios”.

“Yo voy a aplaudir la baja de la inflación si eso es con desempleo del 7 u 8, no con 14. Vamos marchando hacia un problema de desempleo porque el Gobierno eligió generar una mega-recesión al no controlar los precios”, enfatizó Álvarez Agis.

"Milei está bajando la inflación respecto al 25% que generó el propio Milei",



Acto seguido, relativizó la baja de la inflación con una particular analogía: “Si yo te cago a trompadas mientras te digo que te voy a quitar el dolor, no me puedo jactar de haberlo logrado cuando freno; acá el presidente tiene parte de la responsabilidad de habernos asomado al borde de la hiperinflación por haber prometido una dolarización cuando no había un mango. Milei está bajando la inflación que disparó el propio Milei”.