“No hay ninguna duda”: Berni ubicó a Cristina como “la jefa del espacio”

El senador provincial de Unión por la Patria, Sergio Berni, deslizó elogios a la cúpula gubernamental, aunque aclaró que “no aceptaría ningún cargo” en La Libertad Avanza.

En tono autocrítico, el rector de la Escuela Juan Vucetich reflexionó en declaraciones a TN: “Me parece que hicimos todo mal. No se cumplieron las expectativas”.

“No hay ninguna duda de que Cristina es la jefa del espacio. Es como pensar al peronismo sin (Juan Domingo) Perón”, graficó, aunque sostuvo que la dos veces presidenta “está exigiendo que las generaciones que vienen atrás de ella tomen las riendas de la conducción”.

En cuanto a la figura del expresidente Alberto Fernández, fue lapidario: “Es parte del pasado, ¿a quién le importa?”.

Consultado por el Gobierno, expresó que “hace dos años era un bloquecito de dos personas y ahora son presidente y vice. De loco no tiene nada, es extremadamente pragmático; en eso se parece al peronismo”, máxime “por la situación que está atravesando, manteniendo la centralidad como la mantiene, fagocitando cada uno de los objetivos que se pone en su mira política; y ganando tiempo como lo está ganando”.

“Como personalidad (Javier Milei) es un 10. Tiene huevos, va al frente. De loco no tiene nada, es alguien muy inteligente. Tiene coraje, tiene convicción. Me encanta como personalidad, pero quiero ver los resultados”, enfatizó aunque aclaró que “no aceptaría si me ofrece un cargo. Tenemos diferentes miradas. Yo creo en el Estado”.

Finalmente, hizo un analogismo con su profesión: “Soy cirujano, espero ver como se despierta el paciente. Todavía está con anestesia”.