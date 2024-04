De Troilo a Shorter, Tangology presenta “Potrero”

El quinteto Tangology presenta su álbum debut Potrero, integrado por siete temas con el tango como lenguaje principal, y arreglados e interpretados con la improvisación y la libertad propias del jazz.

Este nuevo proyecto del bandoneonista Adrián Ruggiero junto al baterista Juan Corrao, propone una fusión orgánica entre jazz y tango, dando como resultado una propuesta potente y novedosa, con una indudable atmósfera de la música de Buenos Aires.

En Potrero, Tangology logra que convivan elementos técnicos y musicales característicos del jazz y del tango, y crea una música bella y compleja pero de carácter homogéneo y natural. Con un repertorio que va desde clásicos de Aníbal Troilo y Wayne Shorter hasta composiciones originales, Tangology ofrece en este álbum un punto de vista diferente sobre la música porteña.

La presentación en vivo será el jueves 16 de mayo, a las 21 horas, en el CAFF, Bustamante 772 de la Ciudad de Buenos Aires.

El grupo está integrado además por músicos de vasta experiencia y caminos diversos en el tango, jazz y rock: Dante Picca en el piano; Andrés Jorge en el saxo barítono; Gonzalo Aldas en el contrabajo; y los mencionados Adrián Ruggiero en bandoneón y Juan Corrao en batería. impulsores del proyecto.

“Estoy muy emocionado de presentar, junto al excepcional baterista Juan Corrao, este proyecto musical que hemos llamado Tangology. Como músicos apasionados del tango y el jazz, siempre hemos buscado explorar nuevas formas de expresión dentro de estos géneros tan ricos y complejos. Este álbum, es el resultado de esa búsqueda incansable de originalidad y autenticidad”, destaca Ruggiero.

Asimismo, postula que “lo que hace que Tangology sea único es el encuentro tan minucioso y particular de elementos del tango y el jazz. Desde el tango, abundamos en matices y cambios de tempo que reflejan la profundidad emocional y la historia del género, mientras que desde el jazz aportamos la riqueza armónica y las libertades de la improvisación que caracterizan a este estilo musical”.

“Nos hemos aventurado en fusionar el bandoneón con el saxo barítono, la batería, el piano y el bajo. Esta combinación inusual de instrumentos crea una paleta sonora que es, a la vez, nostálgica y fresca, llevando al oyente a un viaje a través de los paisajes del tango y el jazz, pero con giros inesperados”, prosigue el músico.

Y completa: “Cada pieza en este álbum es una exploración de las posibilidades musicales dentro de esta fusión única. Además de contener composiciones propias, el disco también presenta nuestros arreglos originales de tangos tradicionales adaptados para esta inusual formación, agregando una dimensión adicional de creatividad y reinterpretación a nuestra música”.

Cabe destacar que este disco fue grabado en el propio estudio de Tangology, Cultura Kamikaze, por el talentoso ingeniero de sonido Nicolás Acosta, para luego ser mezclado y masterizado por Florencio Justo en Dr. F.

Por su parte, Corrao subraya que “sabemos que esto recién empieza, que queda mucha música por delante, De hecho, recién sale este disco y ya estamos pensando en la música del próximo, ya tenemos boceteados algunos temas”

“Tangology es el grupo que siempre quise tener, me siento cómodo con este lenguaje e identificado con esta forma de hacer música”, acota.

En cuanto al nombre, menciona que “Potrero es una de las tantas analogías futboleras que hacemos constantemente con Adrián. Los dos somos súper futboleros y estamos siempre haciendo comparaciones entre la música y el fútbol. Un día, escuchando el disco apenas lo terminamos de grabar, y tratando de definir un poco las sensaciones que había tenido cada uno, apareció esta palabra, Potrero. Fue la palabra que mejor describió lo que nos pasaba con esa música”.

“Yo siento que, aunque la música no sea explícita, a este disco se le nota el barro, la calle. Tiene cosas de potrero. Creo que es un disco donde lo espontáneo tiene un rol principal y donde los límites y las reglas no están tan definidas (como en un potrero), el límite puede estar ahí o un metro más allá, no importa. Donde se juega con cierta inocencia e inconsciencia. Pensamos que la música tiene eso. Tiene esa cosa de calle, de potrero que solamente se encuentra por estos lugares del planeta”, remata.