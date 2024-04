El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, reiteró cuestionamientos al presidente Javier Milei y advirtió que “si está loquito, como dicen, que le hagan juicio político”.

“Resulta que el loquito está haciendo un desastre” dado que “lo que vive la gente es lo que se ve con esta bestia”, expuso en alusión al jefe de Estado.

En igual tenor, reflexionó: “No sé que pasa con este león herbívoro. No sé por qué le tienen miedo, se la agarró con los jubilados, con los estudiantes. No sé a quien responde”.

“El pueblo argentino se tiró al precipicio. Es una pelotudez pensar que le va a ir a bien. Al 80 por ciento de la gente le va a ir mal con este Gobierno”, estimó Zurro en declaraciones a Radio Splendid.

Con respecto a la masiva marcha federal universitaria, consideró que “fue espectacular, solamente un bruto puede dejar al país sin universidades”.

Finalmente, confirmó su presencia en el acto que la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará este sábado en Quilmes. “Eso está descontado, donde esté ella voy a estar. Es la única líder, y debajo debe haber 30 o 40 dirigentes con alguna aspiración”, cerró.