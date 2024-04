Espectáculos | 27 abr 2024 Música El primer argentino en compartir escenario con un Rolling Stone Fue durante el show de The Black Crowes, banda a la que pertenece Nico Bereciartu. El hito tuvo lugar en el mítico Greek Theatre. Ron Wood subió para compartir con sus amigos el hit de The Faces “Stay with me”.

Inolvidable concierto en Los Angeles.