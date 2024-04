Atento, Milei le respondió a Cristina: “Reconstruimos el país que destruyeron”

Javier Milei estuvo muy atento al discurso que Cristina Fernández de Kirchner dio este sábado en Quilmes, y un rato después de terminado el mismo, salió con los tapones de punta contra la vicepresidenta del Gobierno anterior, encabezado por Alberto Fernández.

CFK indicó de la actual administración que “más que anarco-capitalismo es anarco-colonialismo”, habló del “inútil sacrificio del pueblo argentino”, sostuvo sentir que “estamos en el juego de la oca y que volvimos al punto de partida”, e incluso le apuntó al poco claro superávit del que se precia el Presidente, al sostener que “después de haber parado la obra pública, no haberle pagado a las universidades, no pagar nada, no es así, es como si uno en su casa deja de pagar servicios, a la empleada doméstica y le quedara plata… pero no hermano, no es superávit”, bramó.

Pero lo que más exasperó al “León” fue cuando manifestó que “te puede haber votado el 60 % de los argentinos, pero si hacés cagar de hambre al pueblo, aumenta la desocupación, no se puede llegar a fin de mes, de qué sirve esa legitimidad”.

Ante ello, Milei fue contundente: “La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60 % de pobres”.

“¿De qué sirve lo que estamos haciendo?”, se preguntó el mandatario luego, e inmediatamente respondió: “Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron…”.

Naturalmente, su mensaje –a través de su red social favorita, X– concluyó con lo que a estas alturas es una marca registrada: “VLLC...!!!”, así, sin signos de admiración de apertura.