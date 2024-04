Santoro cuestionó el “maquillaje contable” del Gobierno

El diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, consideró que de cara al debate en el recinto de la nueva versión de la Ley Bases, “salvo que pase algo raro, el Gobierno debería conseguir mayoría”, aunque “no es normal este dictamen porque es muy precario, irresponsable, frágil”.

“El Gobierno licuó muchas cosas para conseguir los votos para aprobar la ley”, en tanto que “la lista de las privatizaciones ahora es más cortita y cuando decidís desprenderte de algún activo como Estado, tenés que tener un estudio de factibilidad”, graficó en declaraciones a la AM 950.

Luego evaluó que “estaba la necesidad del Gobierno de una victoria simbólica y terminó sacando algo intermedio, lejos de lo que quería pero en la misma línea. El Gobierno necesita mostrar un logro pero quedó disconforme”.

“El blanqueo que propone el Gobierno es una barbaridad; este blanqueo no propone ningún tipo de condicionalidad y hay una posibilidad que Argentina termine siendo un paraíso fiscal”, alertó el legislador de extracción radical.

En torno al ajuste económico, sostuvo que no existe una política económica, sino que hay una política monetaria: “El equilibrio fiscal se obtiene a partir de un maquillaje contable, están pisando gastos” por lo que, con este modelo, “es imposible que vengan inversiones” que dinamicen a la Argentina.

“El Gobierno no tiene políticas para la restricción externa y la falta de dólares, más que pisar las importaciones; no puedo creer cómo los empresarios no se dieron cuenta antes de que las políticas del Gobierno iban a generar una recesión”, enfatizó.

En igual tesitura, observó que “todo es sobreactuado y ficticio, dijeron que venían a bajar impuestos y los están subiendo. Esto es el perro que se muerde la cola: en dos meses va a volver a haber déficit y van a tener que ajustar”.