Milei habló en su zona de confort: “Fabuloso” vínculo con Macri y humor social “cambiando”

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a defender las herramientas utilizadas para alcanzar el déficit fiscal, habló de un cambio en el humor social y destacó que “estamos trabajando fuertemente para sacar al país del período más oscuro que le ha tocado vivir en estos 100 años de decadencia”.

“Si bien hoy una gran parte de la población reconoce que está mal, la cantidad de personas que se reconocen que están mal es cada vez menor, y las personas que reconocen que cada vez está mejor está subiendo. Lo que uno está viendo es que el humor social está cambiando”, juzgó el mandatario.

También explicó que “la economía está mejorando, pensemos que la inflación mayorista cuando nosotros asumimos estaba en el 54 %, que es equivalente al 17.000 por ciento anual, ese 54 hoy está en 5, es decir casi una onceava aparte”.

“La inflación minorista desde niveles del 25 está en torno al 10, se espera a que de cara al futuro la inflación ya entre al terreno de un dígito, que la core esté cerca del 5 %, decir un poquito más. Pero ya acercándose al 5 por ciento”, anexó en declaraciones a LN+.

En igual tono, esgrimió que “uno empieza a ver indicadores que están mejorando y no sólo eso, sino que además otro tema que es muy importante, los salarios ya empezaron a ganarle la inflación, esto quiere decir que se están recomponiendo los salarios reales”

“También se está llevando a cabo la recomposición de las jubilaciones. Estas mejoras son tan notables que ha vuelto el crédito hipotecario en la Argentina”, recalcó el jefe de Estado.

En tanto, calificó de “brillante” la frase de su vocero, Manuel Adorni, en cuanto a que “la motosierra llegó para quedarse eternamente”.

“Nuestra idea es freezar el gasto público. Entonces en la medida que la economía crece y genera mayores ingresos fiscales, la idea es ir recortando, bajando impuestos y devolvérselo a la gente”, justificó.

En otro orden, tras la masiva marcha federal universitaria, seguró que “no vamos a cerrar la universidad, no vamos a desfinanciar la universidad, se llama falacia del hombre de paja. Nuestros opositores inventaron una mentira y nos atacan a partir de esa mentira”

“Tampoco las vamos a arancelar. Lo único que hemos pedido, es que dado que los pagadores de impuestos están financiando las universidades públicas, y exigimos es que haya auditorías. Hace diez años que no hay auditorías ¿Quién es el que no quiere ser auditado en el gasto? El ladrón, el chorro, ese no quiere ser auditado”, arremetió.

En igual tesitura, continuó su exposición expresando que “nosotros estamos teniendo logros económicos y de seguridad enormes, nos reconocen lo que estamos haciendo a nivel mundial y no es que lo hicimos sin la política. No es que la política no sólo no acompañó, la política estuvo todo el tiempo tratando de meter palos en la rueda y a pesar de la política lo estamos logrando y nosotros no vamos a cambiar el rumbo, nosotros tenemos definido el norte”.

También se hizo tiempo para destacar que es “fabulosa” su relación con el expresidente Mauricio Macri. “¿No vio cómo nos saludamos en la cena de la Fundación Libertad? Ahí está el primer punto. Yo no le regalo un abrazo a nadie. Segundo fue, al que fue, rompí el protocolo y fui primero y lo saludé a él”, resumió.

En otra nota a un medio afín, en esta oportunidad a Radio Rivadavia, aprovechó para cuestionar el mensaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Quilmes. “En general en sus discursos siempre había un modelo, alguna estructura formal más clara. En éste directamente carece de una forma orgánica de presentar un tema, es de una pobreza intelectual notoria, o sea, una caída en la calidad de un discurso de parte de ella que verdaderamente me sorprendió”.

En cuanto al déficit fiscal, desarrolló: “Si yo miro la historia Argentina de los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit durante 113, y Argentina es el país más rico del mundo, nosotros lo recibimos siendo 140, así que ahí algo malo pasó y la característica esencial es el déficit fiscal”.

“Cuando usted tiene un déficit fiscal, lo tiene que financiar, entonces por ejemplo ¿qué es lo que hace el político convencional estafador? Lo financia con deuda porque la fiesta presente, es decir los que votan hoy, se la transfiere a las generaciones futuras que hoy no votan, entonces ¿y cómo se manifiesta eso después? Que Argentina hoy es el máximo defaulteador serial”, evaluó Milei.

“Heredamos un riesgo país de 2900 puntos básicos, por eso Argentina hoy no tiene crédito, por eso mientras que el crédito en cualquier parte del mundo es 98 % del PBI en promedio, en Argentina es 4”, finalizó el mandatario.