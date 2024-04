“Electro, carne y hueso”, lo nuevo de Jorge Araujo

Luego de los adelantos de los singles “El impostor” y “Están por venir”, Jorge Araujo edita su tercer y esperado nuevo álbum de estudio: Electro, carne y hueso, una mixtura entre intimidad, tracción a sangre y música electrónica, que abarca todo el disco.

La presentación oficial será el martes 21 de mayo, a las 20.45 horas, en Café Berlín (Avenida San Martín 6656), con entradas ya a la venta vía Livepass.

“Este álbum muestra lo que me pasa actualmente. Las letras se refieren a temas de mi vida y mi entorno. No es metafórico en absoluto y la música en muchos casos fue prácticamente compuesta en simultáneo”, resalta el baterista.

Y recalca: “Mi necesidad de vivir en un lugar alejado de las grandes capitales, se ve plasmado en la canción ‘El impostor’ y ‘Pepino’ se refiere a nuestro querido perro y su lucha contra la hemofilia”.

“El proyecto me lo propuso alguien a quién aprecio mucho y que me acompañó en el comienzo de esta nueva etapa artística. Su idea fue separar la composición de la producción”, añade Araujo, para luego dar cuenta que “es por eso que la producción artística la llevaron a cabo tres productores con los cuales no tuve contacto luego de mandarles las canciones y grabar las baterías, guitarras y voces. Obviamente tuve que poder delegar el control de la obra y eso hizo que el disco tenga una estética sonora muy diferente a todo lo que pude imaginar y estoy muy feliz con el resultado final”.

Durante el 2023, el exintegrante de Divididos, Monos con Navajas y Gran Martell realizó una extensa gira en la que visitó: Montevideo y Las Piedras (Uruguay), las ciudades argentinas de Villa María, Córdoba, Cosquín, General Roca, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Benito Juárez y Mar Del Plata.

También desembarcó en el Café Berlín de Buenos Aires, presentando su último single “Vida de topos”. En agosto de ese mismo año participó en el concierto de Genetics junto a Steve Hackett en el Luna Park a sala llena.

Como solista grabó los discos A un minuto de envejecer (2018) y Cuerpocomoderno (2021).