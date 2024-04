Un policía de La Bonaerense detenido por el crimen de otro de la Ciudad en La Matanza

Un agente de la Policía Bonaerense fue detenido en las últimas horas en La Matanza acusado de haber sido el asesino de un camarada suyo, pero de la Policía de la Ciudad, en un caso de robo ocurrido este domingo.

El hecho se produjo por la madrugada en el cruce de las calles Tomás Edison y Jorge Newbery de Isidro Casanova, en la mencionada ciudad del Conurbano bonaerense oeste, y hacia donde Germán Federico Zapata Ruiz, el agente de de 39 años de edad de la fuerza porteña que se encontraba de licencia, llevó a un pasajero y fue asesinado.

De acuerdo a lo investigado por el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI Especializada en Homicidio del Departamento Judicial La Matanza, su pasajero y victimario es Francisco Isaac Piñeiro, de apenas 20 e integrante de la UTOI La Matanza Sur.

Es que, de acuerdo a la pesquisa seguida por el fiscal Fornaro, fue la cuenta de Piñeiro desde donde se convocó al vehículo de Zapata Ruiz para un viaje, y además lo tomó a apenas una cuadra de su domicilio de la calle Arieta al 3400, en San Justo.

La víctima fue asesinada alrededor de las 2 de la madrugada del domingo, los vecinos convocaron al 911 y fue trasladada al Hospital Paroissien, donde a pesar del esfuerzo de los médicos no se pudo salvar la vida del hombre, que tenía un balazo en su cabeza. Un dato no menor es que, como no se pudo constatar su identidad, su ingreso al nosocomio fue como NN y por eso su familia lo buscaba en las redes.

Con el correr de las horas se consiguieron imágenes del brutal hecho y en las mismas se observa que un Volkswagen Fox de color rojo estaciona, y luego de unos instantes quien viajaba en el asiento del acompañante desciende, se fuma un cigarrillo, va al lado del chofer y quien estaba allí cae desplomado a la calle. El otrora acompañante pone primera, se va y deja abandonado el cuerpo de su víctima.

En la escena la Policía Científica recogió la colilla de ese cigarrillo y ahora buscará cotejar los rastros genéticos allí dejados por el criminal con la persona detenida.

Resta informar que el automóvil fue hallado abandonado en las calles Alagón y Golfan, de González Catán, y que en poder del detenido –además de un arma calibre 9 milímetros con dos cargadores y 26 cartuchos– se incautó un paquete de cigarrillos Red Point, misma marca que la colilla tomada de la escena del crimen.