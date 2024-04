“Dale un rivotril que está sacada”: Vergonzoso comienzo de sesión en Diputados

Con más de 30 horas de debate por delante, la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar lanueva Ley Bases y el paquete fiscal comenzó de forma escandalosa.

Gritos y acusaciones cruzadas se produjeron por doquier en el recinto de la Cámara baja.

El vergonzoso episodio tuvo como protagonistas a la kirchnerista Carolina Gaillard y a Karina Banfi, de la UCR.

Cuando el jefe de la bancada radical Rodrigo De Loredo iniciaba la lectura del expediente, comenzaron a escucharse gritos por parte de Gaillard, quien en redes sociales justificó su accionar.

“Soy vehemente y pasional. No especuló jamás. Ni cocino leyes de espaldas a mi pueblo, por eso el enojo de que decidan con el aval de la UCR votar por capítulos sin discusión particular”, explicó la legisladora de Unión por la Patria.

No me hago la boluda jamás. No ando a medias en la vida. Se va a votar una ley que perjudica al país y a la mayoría de los argentinos. Claro que voy a gritar para hacerme escuchar si me cortan el micrófono. Voy a denunciar hasta el final cada irregularidad. Todo el frente a…