“La Ley Bases beneficia al planero VIP Marcos Galperin”

La diputada nacional de Patria Grande en Unión por la Patria, Natalia Zaracho, lamentó que haya una oposición que “dice que es responsable” pero “se agacha” para acompañar la Ley Bases de Javier Milei.

Además, rechazó la eliminación del Monotributo Social y de Bienes Personales: “Yo lo tuve, y les puedo garantizar que trabajé mucho más que los que están acá”.

ES UNA TRANSFERENCIA DIRECTA DE LOS MÁS POBRES A LOS MAS RICOS.



Este es un modelo de gobierno hecho a medida de los ricos de nuestro país. Vamos a defender a nuestro pueblo adentro y afuera del Congreso.

— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) April 29, 2024

En otro tramo de su exposición, la legisladora apuntó contra el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, ya que desde esa plataforma ahora podrán cobrarse distintos planes y asignaciones sociales.

“Esta ley beneficia al planero VIP de Galperin, que ahora es intermediario del Estado”, fustigó, al plantear que el magnate que vive en Uruguay “pegó un buen negocio como intermediario, con la plata de los pobres. Ahora sí hay intermediarios”.

No se confundan, no hay libertad cuando el pueblo está hambreado, no tiene trabajo y no tiene futuro.



Les comparto mi intervención en la Sesión donde estamos tratando la Ley Bases y medidas Fiscales

— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) April 30, 2024

— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) April 30, 2024

“No sé que satisfacción tiene tener en el pie en la cabeza del que más sufre. Pienso que hay un odio a esa clase que más sufre todo el tiempo. Quiero decirle a la sociedad que nos están cagando acá. Perdón la palabra”, acotó.

Finalmente, reflexionó: “En la sesión escuché muchas veces la palabra respeto. Respeto hay que tenerles a los trabajadores, a las PyMEs, a los jubilados. No se confundan, no hay libertad cundo el pueblo está hambreado, no hay trabajo y no tiene futuro”.